De manera sorpresiva, Géminis confirmó la salida de su técnico Otávio Machado, quien estaba al mando del equipo de Comas en la Liga Peruana de Vóley. Tras dejar el cargo, el DT brasileño se pronunció públicamente y manifestó su frustración, señalando que la decisión no estaba relacionada con su desempeño, sino con la falta de respaldo y confianza por parte de la directiva.

En conversación con Andina, Otávio Machado se pronunció sobre la decisión de la directiva del club de prescindir de sus servicios, destacando los logros alcanzados y el esfuerzo invertido en el desarrollo del equipo de Comas.

Otávio Machado, exentrenador de Géminis (Deportivo Géminis).

“De 5 partidos que tuvimos, ganamos 3. Me voy con la frente en alto y satisfecho con el desempeño. El trabajo planificado con criterios de técnica, física y táctica avanzada semana tras semana”, señaló el técnico.

ExDT de Géminis arremetió contra el club nacional

El estratega puso en duda la medida tomada por la dirigencia, asegurando que su salida no responde a su desempeño ni a los resultados obtenidos en el campo, sino a la falta de confianza en su capacidad para dirigir y guiar al equipo.

“Estoy tranquilo, simplemente no creen en mi trabajo. No es nada malo, cualquier otro comentario sería mentira. Simplemente no creen en mi trabajo”, afirmó Machado.

Asimismo, Otávio compartió su opinión en sus redes sociales, publicando un mensaje en el que cuestionó abiertamente su desvinculación. “Ninguno en su trabajo es su amigo, haga su trabajo, reciba su pago y vaya para casa”, escribió en una historia de Instagram.

Posterior a ello, compartió una nueva imagen con una frase, generando aún más polémica: “Ser odiado por idiotas es el precio que pagas por no ser uno de ellos”, se puede leer en la publicación.

¿Cuál fue la versión de la directiva de Géminis?

El presidente de Deportivo Géminis, Luis Linares, se refirió a la salida de Otávio Machado, aclarando que la decisión fue planificada y no se tomó de manera improvisada.

“El tema de la salida de Otávio ya lo habíamos conversado y consensuado incluso antes del inicio de la liga. No habíamos revelado el nombre del reemplazo, que era Natalia, pero que se encontraba fuera del país”, explicó el mandamás en diálogo con ‘AquiTVO’.

Linares detalló que el cambio de entrenador respondió a un pedido de las propias jugadoras, quienes solicitaron la llegada de Natalia Málaga para encarar la nueva temporada del campeonato nacional.

“El tema de Natalia lo conversé con las chicas porque el cambio fue a solicitud de ellas y también de la apreciación que nosotros hacíamos. Lo conversamos con Otávio, estamos quedando en buenos términos”, agregó.

DATOS CLAVES

Otávio Machado fue cesado como técnico de Géminis, un equipo de la Liga Peruana de Vóley de Comas.

El técnico brasileño Otávio Machado declaró haber ganado 3 de 5 partidos antes de su salida.

Luis Linares, presidente de Géminis, informó que la salida de Otávio Machado fue consensuada y solicitada por las jugadoras.

