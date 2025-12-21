Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley EN VIVO y GRATIS vía Latina

Se viene uno de los partidos más esperados por los hinchas del vóley peruano. Por la Liga Peruana de Vóley se enfrentan en la jornada número 9 el cuadro de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes. Juego que seguramente va a ser de candela y que se disfrutará en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Este encuentro termina siendo muy importante para definir al primero de la tabla de posiciones. Pues el elenco ‘Blanquiazul’ si bien es puntero con 24 puntos y un partido menos por ahora, pero la USMP está con el mismo puntaje esperando que resbalen para robarles el primer puesto cuando se enfrenten. Por su lado, las ‘Pumas’ tienen 21 puntos.

Por lo tanto, va a ser un duelo de candela entre estas dos escuadras. Que si bien en el vóley no tienen tanta historia de rivalidad, por el fútbol ninguno de los dos va a querer perder. Más sabiendo lo importante que es sumar en la tabla de posiciones pensando en lograr la punta del certamen.

El encuentro se espera que de inicio a las 17:00 horas de Perú, se podrá disfrutar en Latina en televisión abiertas. Por otro lado, el minuto a minuto de Bolavip Perú tendrá todos los pormenores de este juego.