Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley EN VIVO y GRATIS vía Latina

Por la fecha 9 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se mide ante Universitario en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Universitario.
Alianza Lima vs. Universitario.

Se viene uno de los partidos más esperados por los hinchas del vóley peruano. Por la Liga Peruana de Vóley se enfrentan en la jornada número 9 el cuadro de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes. Juego que seguramente va a ser de candela y que se disfrutará en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Este encuentro termina siendo muy importante para definir al primero de la tabla de posiciones. Pues el elenco ‘Blanquiazul’ si bien es puntero con 24 puntos y un partido menos por ahora, pero la USMP está con el mismo puntaje esperando que resbalen para robarles el primer puesto cuando se enfrenten. Por su lado, las ‘Pumas’ tienen 21 puntos.

Por lo tanto, va a ser un duelo de candela entre estas dos escuadras. Que si bien en el vóley no tienen tanta historia de rivalidad, por el fútbol ninguno de los dos va a querer perder. Más sabiendo lo importante que es sumar en la tabla de posiciones pensando en lograr la punta del certamen.

El encuentro se espera que de inicio a las 17:00 horas de Perú, se podrá disfrutar en Latina en televisión abiertas. Por otro lado, el minuto a minuto de Bolavip Perú tendrá todos los pormenores de este juego.

¡Los equipos salen al campo!

Alianza Lima y Universitario salen al campo para completar el calentamiento previo al partido de la fecha en la Liga Peruana de Vóley.

¡Se van al quinto set y se demora más!

El juego entre Atlético Atenea vs Kazoku No Perú está en el quinto set, por tal motivo el juego de Alianza Lima vs. Universitario se viene demorando en iniciar.

¡Partido demorado!

El juego si bien estaba pactado para las 5:00 de la tarde, pero recién iniciará después del choque entre Atlético Atenea vs Kazoku No Perú.

¡Alianza Lima entra en activación!

El cuadro de Alianza Lima ya se prepara para el partido ante Universitario.

¡La preparación de Universitario!

Así fue la preparación el equipo de Universitario previo al choque contra Alianza Lima.

¡Alianza Lima listas para el partido!

El plantel de Alianza Lima previo al viaje al Polideportivo Lucha Fuentes.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Universitario!

Buenas Tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Universitario de Deportes.

bruno castro
Bruno Castro
