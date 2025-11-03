EN VIVO por Latina Televisión: Programación de los partidos por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

La emoción continúa en el vóley nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció el calendario correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, en la que los equipos buscarán afianzarse en la tabla y seguir sumando puntos en esta nueva temporada.

La fecha 3 se pondrá en marcha el sábado 8 de noviembre con el duelo entre Kazoku No Perú y Rebaza Acosta. Más tarde será el turno de la Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. La fecha concluirá con el choque protagonizado por uno de los punteros del campeonato, Universitario, que se medirá ante Deportivo Soan.

El domingo 9 de noviembre se jugarán otros tres encuentros. La jornada comenzará con el duelo entre Wanka y Géminis. Posterior a ello, Regatas se enfrentará a Atlético Atenea en uno de los compromisos destacados del día. La fecha concluirá con el choque entre Alianza Lima y Olva Latino.

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los partidos de la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se llevarán a cabo el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao, recinto deportivo que será sede la primera Fase 1 de la competencia. A continuación, conoce el calendario completo de la jornada.

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta / 14:45 horas

Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano / 17:00 horas

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan / 19:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis / 12:30 horas

Regatas Lima vs Atlético Atenea / 15:15 horas

Alianza Lima vs Olva Latino / 17:00 horas

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 (Perú Vóley).

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Finalizada la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley, equipos como Alianza Lima, Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se ubican en la cima de la tabla, cada uno con seis puntos tras registrar dos victorias consecutivas.

Regatas Lima, tras su derrota de ayer, se ubica en el cuarto lugar de la tabla. Le siguen Circolo Sportivo Italiano en la quinta posición, Deportivo Géminis en la sexta y Atlético Atenea en la séptima, todos con tres puntos. En el octavo lugar se encuentra Rebaza Acosta con dos unidades, misma cantidad que Olva Latino, ubicado en la novena posición.

Los tres últimos lugares de la tabla están ocupados por Deportivo Soan y Kazoku No Perú, ambos con un punto, mientras que Deportivo Wanka continúa sin sumar unidades en el campeonato.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley se transmitirá EN VIVO y de manera exclusiva por TV a través de Latina Televisión (Canal 2). Además, el contenido también estará disponible en la página web como desde la app de dicha casa televisiva.

