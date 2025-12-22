En Alianza Lima están trabajando en cumplir con las exigencias de su nuevo entrenador y preparan un equipo potente. Es por ello, que uno de los jugadores que quieren fichar es Federico Girotti. Quien tranquilamente podría ser un delantero de temer en el fútbol peruano. Si bien hay interés del jugador en llegar a Lima, todavía no hay un acuerdo con el cuadro argentino para ficharlo.

Publicidad

Publicidad

Lo último que se sabe del fichaje del ‘Tanque’ es que no hay un avance en las negociaciones. Talleres y Alianza no han tenido una evolución en este posible fichaje. Así lo dio a conocer el periodista Franz Tamayo en sus redes sociales. Si bien se habla que está próximo a llegar a Matute, la realidad es que por ahora no hay acuerdo y parece que no está muy próximo a dar.

Federico Girotti celebrando (Foto: Getty).

En este caso, el cuadro de la ‘T’ está buscando que puedan comprar al menos el 50% del pase del futbolista. Esto podría ser un inconveniente para los de La Victoria en busca de contratarlo. Lo cierto es que el mismo futbolista tiene en mente jugar en la Liga 1, pero mientras no exista acuerdo es difícil. En México también quieren contar con sus servicios, por lo que podría ser su destino próximamente si los ‘Blanquiazules’ no se ponen las pilas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se podría definir el futuro de Federico Girotti?

Ahora, pese a que todavía no hay un avance en este fichaje, se ha conocido que muy pronto podría haber novedades grandes. El experto en Alianza Lima, el comunicador Gerson Cuba dio a conocer que esta semana sería clave para que se pueda dar un acuerdo entre las partes.

Para ser más exactos, el hombre de prensa dice que entre “hoy y mañana” se podría llegar a finiquitar el acuerdo. Hablamos que antes de las fiestas navideñas el cuadro de Alianza Lima podría tener a un nuevo delantero de cara a la temporada 2026. Esta sería una gran noticia para el entrenador Pablo Guede que podría comenzar la pretemporada con gran parte de su plantel listo.

ver también Alianza Lima perdería el fichaje pedido por Pablo Guede ante un gigante sudamericano

Federico Girotti podría llegar pronto a Alianza Lima (Foto: X Gerson Cuba).

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto podría costarle a Alianza Lima el pase de Federico Girotti?

Si bien no se ha hablado de una cifra exacta para poder tener en cuenta en esta negociación. Pero podemos tomar como referencia el valor que tiene actualmente el delantero argentino en Transfermarkt. Donde podemos ver que tiene una cotización de 2 millones de euros.

Valor de Federico Girotti (Foto: Transfermarkt).

En este caso, el cuadro de Alianza tiene como objetivo comprar el 50% del pase, así que hablamos que podría ser una inversión de 1 millón de euros aproximadamente. Esto sin contar su contrato, que esto ya termina siendo aparte y se verá si lo comparten o es pagado al 100% por los ‘Blanquiazules’. Esto claro está, elevaría aun más su coste para la campaña que viene.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

Alianza Lima busca fichar al delantero Federico Girotti para la temporada 2026.

Talleres exige la compra de al menos el 50% del pase del futbolista argentino.

El acuerdo podría finiquitarse entre hoy y mañana antes de las fiestas navideñas.

Publicidad