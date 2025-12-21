Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Universitario

La Liga Peruana de Vóley continúa en competencia pese al cierre de año. En esta ocasión, se disputó la novena fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde se vivieron partidos bastante intensos y llenos de emoción, lo que provocó algunos cambios en la tabla de posiciones.

La jornada finalizó con el intenso duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que quedó con el marcador a favor del cuadro ‘blanquiazul’ por 3 sets a 0.

Sin embargo, hubo una situación que podría cambiar el resultado final: el cuadro ‘íntimo’ disputó un punto del encuentro con cuatro jugadoras extranjeras en el campo de juego, algo que no está permitido según el reglamento.

En ese sentido, el equipo dirigido por Francisco Hervás podrías llevarse los tres puntos pese a que las ‘blanquiazules’ ganaron el compromiso en lo que respecta al juego. Si bien hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de la FPV, lo más probable es que se de en las próximas horas.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la jornada 9:

1. Alianza Lima 9 27 2. USMP 9 21 3. Universitario 9 19 4. Regatas Lima 9 16 5. Géminis 9 14 6. Atlético Ateneo 9 14 7. Circolo Sportivo Italiano 9 13 8. Rebaza Acosta 9 11 9. Latino Amisa 9 9 10. Deportivo Soan 9 6 11. Kazoku No Perú 9 5 12. Deportivo Wanka 9 3

ver también ¿Culpa de Facundo Morando? Universitario podría reclamar los puntos por falta de Alianza Lima al reglamento

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 20 de diciembre

Géminis 3-1 Olva Latino (Finalizado)

Deportivo Soan 0-3 San Martín (Finzalido)

Circolo Sportivo Italiano 3-1 Regatas Lima (Finalizado)

Domingo 21 de diciembre

Rebaza Acosta 3-0 Deportivo Wanka (Finalizado)

Atlético Atenea 3-2 Kazoku No Perú (Finalizado)

Alianza Lima 3-0 Universitario (Finalizado)

DATOS CLAVES

Alianza Lima derrotó a Universitario por 3 sets a 0 en la novena jornada.

El cuadro ‘blanquiazul’ lidera la tabla de posiciones con 27 puntos tras nueve partidos.

USMP ocupa el segundo lugar con 21 unidades, seguido por Universitario con 19 puntos.

