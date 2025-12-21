Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Universitario

El torneo peruano vive un momento de máxima intensidad y la tabla de posiciones continúa registrando constantes cambios.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima se enfrentó a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima se enfrentó a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025.

La Liga Peruana de Vóley continúa en competencia pese al cierre de año. En esta ocasión, se disputó la novena fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde se vivieron partidos bastante intensos y llenos de emoción, lo que provocó algunos cambios en la tabla de posiciones.

Publicidad

La jornada finalizó con el intenso duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que quedó con el marcador a favor del cuadro ‘blanquiazul’ por 3 sets a 0.

Sin embargo, hubo una situación que podría cambiar el resultado final: el cuadro ‘íntimo’ disputó un punto del encuentro con cuatro jugadoras extranjeras en el campo de juego, algo que no está permitido según el reglamento.

Tweet placeholder
Publicidad

En ese sentido, el equipo dirigido por Francisco Hervás podrías llevarse los tres puntos pese a que las ‘blanquiazules’ ganaron el compromiso en lo que respecta al juego. Si bien hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de la FPV, lo más probable es que se de en las próximas horas.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la jornada 9:

1.Alianza Lima927
2.USMP921
3.Universitario919
4.Regatas Lima916
5.Géminis914
6.Atlético Ateneo914
7.Circolo Sportivo Italiano913
8.Rebaza Acosta911
9.Latino Amisa99
10.Deportivo Soan96
11.Kazoku No Perú95
12.Deportivo Wanka93
¿Culpa de Facundo Morando? Universitario podría reclamar los puntos por falta de Alianza Lima al reglamento

ver también

¿Culpa de Facundo Morando? Universitario podría reclamar los puntos por falta de Alianza Lima al reglamento

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 20 de diciembre

  • Géminis 3-1 Olva Latino (Finalizado)
Publicidad
  • Deportivo Soan 0-3 San Martín (Finzalido)
  • Circolo Sportivo Italiano 3-1 Regatas Lima (Finalizado)

Domingo 21 de diciembre

  • Rebaza Acosta 3-0 Deportivo Wanka (Finalizado)
Publicidad
  • Atlético Atenea 3-2 Kazoku No Perú (Finalizado)
  • Alianza Lima 3-0 Universitario (Finalizado)
Puede ser una imagen de texto
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima derrotó a Universitario por 3 sets a 0 en la novena jornada.
  • El cuadro ‘blanquiazul’ lidera la tabla de posiciones con 27 puntos tras nueve partidos.
  • USMP ocupa el segundo lugar con 21 unidades, seguido por Universitario con 19 puntos.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Universitario reclama los puntos por error de Alianza Lima al reglamento
Voley

Universitario reclama los puntos por error de Alianza Lima al reglamento

Alianza Lima venció sin problemas a Universitario 3-0 con polémica incluida
Voley

Alianza Lima venció sin problemas a Universitario 3-0 con polémica incluida

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?
Voley

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y los hinchas ya le pusieron apodo
Universitario

Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y los hinchas ya le pusieron apodo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo