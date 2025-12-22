Es tendencia:
Fichajes Universitario 2026: nuevos jugadores, bajas, renovaciones y rumores del tricampeón nacional

Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes del cuadro 'crema' tras la oficialización de Javier Rabanal como DT.

Por Nicole Cueva

Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes de Universitario.
Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes de Universitario.

Finalmente, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador, poniendo fin a la incertidumbre tras la accidentada salida de Jorge Fossati. Con el técnico español al mando, el club ‘crema’ avanzará en los fichajes pendientes, luego de que se confirmara la salida de cinco jugadores.

Universitario hizo oficial la llegada de Javier Rabanal (Universitario).

Entérate cómo se mueve el entorno de la ‘U’ y cómo quedará conformado el plantel que buscará el tetracampeonato y avanzar nuevamente en la Copa Libertadores 2026.

Fichajes de Universitario para el 2026

De momento, ya son cuatro los futbolistas que fueron informados de que no continuarán en el club la próxima temporada. En cuanto a Rodrigo Ureña, todo está encaminado para que Millonarios oficialice su fichaje, luego de llegar a un acuerdo económico para ejecutar la cláusula de salida de su contrato.

  • Altas: Javier Rabanal (DT)
  • Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez
  • Renovaciones: Horacio Calcaterra, Williams Riveros y Matías Di Benedetto
  • Rumores: Abel Hernández, Gonzalo Mastriani, Emerson Pata y Michael Hoyos

Aunque la temporada terminó en octubre con Universitario logrando el tricampeonato de la Liga 1, hasta ahora solo se ha confirmado un refuerzo: el nuevo entrenador Javier Rabanal. Por ello, el club ‘crema’ debe cerrar las negociaciones restantes en los próximos días, ya que la pretemporada tiene previsto iniciar el 2 de enero.

¿Qué jugadores aún tienen contrato con Universitario?

Miguel Vargas31/12/2026
Hugo Ancajima31/12/2026
Aldo Corzo31/12/2026
Jairo Concha31/12/2026
Rodrigo Ureña31/12/2026
Jorge Murrugarra31/12/2026
Martín Pérez Guedes31/12/2026
Horacio Calcaterra31/12/2026
Alex Valera31/12/2026
Andy Polo 31/12/2026
José Rivera31/12/2026
Anderson Santamaría31/12/2027
César Inga31/12/2027
José Carabalí31/12/2027
Paolo Reyna31/12/2027
Williams Riveros31/12/2027
Matías Di Benedetto31/12/2027
Sebastián Flores31/12/2027
Jesús Castillo31/12/2028
Edison Flores31/12/2028
DATOS CLAVES

  • Universitario oficializó al español Javier Rabanal como nuevo DT tras la salida de Jorge Fossati.
  • El club confirmó las bajas de Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez.
  • Rodrigo Ureña tiene un acuerdo para dejar el club y ser fichado por Millonarios de Colombia.
Nicole Cueva
