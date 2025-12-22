Fichajes Universitario 2026: nuevos jugadores, bajas, renovaciones y rumores del tricampeón nacional

Finalmente, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador, poniendo fin a la incertidumbre tras la accidentada salida de Jorge Fossati. Con el técnico español al mando, el club ‘crema’ avanzará en los fichajes pendientes, luego de que se confirmara la salida de cinco jugadores.

Universitario hizo oficial la llegada de Javier Rabanal (Universitario).

Entérate cómo se mueve el entorno de la ‘U’ y cómo quedará conformado el plantel que buscará el tetracampeonato y avanzar nuevamente en la Copa Libertadores 2026.

Fichajes de Universitario para el 2026

De momento, ya son cuatro los futbolistas que fueron informados de que no continuarán en el club la próxima temporada. En cuanto a Rodrigo Ureña, todo está encaminado para que Millonarios oficialice su fichaje, luego de llegar a un acuerdo económico para ejecutar la cláusula de salida de su contrato.

Altas: Javier Rabanal (DT)

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez

Renovaciones: Horacio Calcaterra, Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Rumores: Abel Hernández, Gonzalo Mastriani, Emerson Pata y Michael Hoyos

Aunque la temporada terminó en octubre con Universitario logrando el tricampeonato de la Liga 1, hasta ahora solo se ha confirmado un refuerzo: el nuevo entrenador Javier Rabanal. Por ello, el club ‘crema’ debe cerrar las negociaciones restantes en los próximos días, ya que la pretemporada tiene previsto iniciar el 2 de enero.

¿Qué jugadores aún tienen contrato con Universitario?

Miguel Vargas 31/12/2026 Hugo Ancajima 31/12/2026 Aldo Corzo 31/12/2026 Jairo Concha 31/12/2026 Rodrigo Ureña 31/12/2026 Jorge Murrugarra 31/12/2026 Martín Pérez Guedes 31/12/2026 Horacio Calcaterra 31/12/2026 Alex Valera 31/12/2026 Andy Polo 31/12/2026 José Rivera 31/12/2026 Anderson Santamaría 31/12/2027 César Inga 31/12/2027 José Carabalí 31/12/2027 Paolo Reyna 31/12/2027 Williams Riveros 31/12/2027 Matías Di Benedetto 31/12/2027 Sebastián Flores 31/12/2027 Jesús Castillo 31/12/2028 Edison Flores 31/12/2028

DATOS CLAVES

