Fichajes Universitario 2026: nuevos jugadores, bajas, renovaciones y rumores del tricampeón nacional

Finalmente, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador, poniendo fin a la incertidumbre tras la accidentada salida de Jorge Fossati. Con el técnico español al mando, el club ‘crema’ avanzará en los fichajes pendientes, luego de que se confirmara la salida de cinco jugadores.
Entérate cómo se mueve el entorno de la ‘U’ y cómo quedará conformado el plantel que buscará el tetracampeonato y avanzar nuevamente en la Copa Libertadores 2026.
Fichajes de Universitario para el 2026
De momento, ya son cuatro los futbolistas que fueron informados de que no continuarán en el club la próxima temporada. En cuanto a Rodrigo Ureña, todo está encaminado para que Millonarios oficialice su fichaje, luego de llegar a un acuerdo económico para ejecutar la cláusula de salida de su contrato.
- Altas: Javier Rabanal (DT)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Williams Riveros y Matías Di Benedetto
- Rumores: Abel Hernández, Gonzalo Mastriani, Emerson Pata y Michael Hoyos
Aunque la temporada terminó en octubre con Universitario logrando el tricampeonato de la Liga 1, hasta ahora solo se ha confirmado un refuerzo: el nuevo entrenador Javier Rabanal. Por ello, el club ‘crema’ debe cerrar las negociaciones restantes en los próximos días, ya que la pretemporada tiene previsto iniciar el 2 de enero.
¿Qué jugadores aún tienen contrato con Universitario?
|Miguel Vargas
|31/12/2026
|Hugo Ancajima
|31/12/2026
|Aldo Corzo
|31/12/2026
|Jairo Concha
|31/12/2026
|Rodrigo Ureña
|31/12/2026
|Jorge Murrugarra
|31/12/2026
|Martín Pérez Guedes
|31/12/2026
|Horacio Calcaterra
|31/12/2026
|Alex Valera
|31/12/2026
|Andy Polo
|31/12/2026
|José Rivera
|31/12/2026
|Anderson Santamaría
|31/12/2027
|César Inga
|31/12/2027
|José Carabalí
|31/12/2027
|Paolo Reyna
|31/12/2027
|Williams Riveros
|31/12/2027
|Matías Di Benedetto
|31/12/2027
|Sebastián Flores
|31/12/2027
|Jesús Castillo
|31/12/2028
|Edison Flores
|31/12/2028
DATOS CLAVES
- Universitario oficializó al español Javier Rabanal como nuevo DT tras la salida de Jorge Fossati.
- El club confirmó las bajas de Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez.
- Rodrigo Ureña tiene un acuerdo para dejar el club y ser fichado por Millonarios de Colombia.