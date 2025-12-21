¡Con goles de Magallanes y Soyer! Perú venció 2-0 a Bolivia en la ciudad de Chincha: resumen y goles

Perú y Bolivia midieron fuerza el día de hoy en un amistoso internacional en el cierre del año 2025. El Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha fue el escenario que albergó un encuentro que terminó siendo a favor de los nuestros cuando todo parecía que el marcador quedaría igualado sin goles. Fue una importante victoria por 2-0 que da cierto ánimo y tranquilidad en el equipo.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar un nivel bastante parejo entre Perú y Bolivia. Lo cierto es que ninguno de los equipos generó tanto peligro que digamos en áreas rivales ya que no se dieron acciones claras de gol. Solo vimos algunas aproximaciones que derivaron en que la primera etapa termine igualada sin goles.
Ya en el segundo tiempo, fue Perú quien intentó un poco más y así lo pudo concretar en un par de oportunidades bastante buenas cuando a los 87′ apareció Piero Magallanes para anotar el 1-0 luego de gran remate desde fuera del área. Luego, a los 90′ para ser más exactos, fue Bassco Soyer quien puso el 2-0 definitivo con lo cual el equipo de todos se despide el año 2025 con un triunfo.
¡Revive el minuto a minuto del amistoso entre Perú vs. Bolivia!
90'+4 ¡Terminó el partido!
Perú derrotó 2-0 a Bolivia en un amistoso internacional jugado en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Los goles fueron de Piero Magallanes y Bassco Soyer.
45' ¡Se añaden 3 minutos!
El partido entre Perú y Bolivia se jugará hasta los 93' en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
45' ¡Goooooooooooooooooool de Perú!
Bassco Soyer convierte el 2-0 del partido luego de un buen remate en área de Bolivia al aprovechar una buena asistencia por parte de Juan Pablo Goicochea.
87' ¡Goooooooooooooooooool de Perú!
Piero Magallanes anota el 1-0 del partido tras un soberbio remate desde fuera del área que finalmente pegaría en un defensa de Bolivia y en donde el arquero rival no puedo hacer nada para evitar el tanto.
85' ¡Minutos finales del partido!
Perú y Bolivia siguen igualando sin goles en el tramo final del partido que se disputa en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, aunque podríamos decir que los nuestros se acercaron un poco más al arco rival.
80' ¡Disparo de Nava!
El atacante de Bolivia intentó un remate desde fuera del área, aunque el balón pasó desviado del arco de Gallese cuando ni siquiera hizo el intento de llegar a detenerlo.
Cambios en Perú: Salieron Succar y Cabello - Ingresaron Goicochea y Aranda.
75' ¡Intento de Bolivia!
Peredo se sumó al área de Perú, pero no fue preciso en su accionar y el balón se perdió fuera de la cancha. Por otro lado, hay minuto de hidratación para todos los jugadores por decisión del árbitro.
70' ¡Cambios en Perú!
Salen Vilca y Neira - Ingresan Soyer y Magallanes.
64' ¡Remate de Succar!
El '9' de Perú intentó generar peligro sobre el arco de Govea al disparar desde fuera del área luego de un buen pase filtrado por parte de Neira.
60' ¡Disparo de Castillo!
El volante de Perú intentó un buen remate desde larga distancia, aunque el balón se fue por encima del arco defendido por Govea.
57' ¡Cambio en Perú!
Salió Huamán - Ingresó Canales.
54' ¡Cabezazo de Cabello!
El extremo de Perú llegó con peligro sobre el arco de Bolivia y remató en el área chica en lo que tranquilamente pudo ser la apertura del marcador. Nos vamos acercando.
53' ¡Perú llegó con peligro!
Tras un buen centro de Neira, apareció la figura del arquero boliviano Govea para despejar el balón que se metía en sus redes. Pudo ser el 1-0 de la 'Bicolor'.
48' ¡Llegada de Bolivia!
Nava intentó un buen remate sobre el arco defendido por Gallese, pero no llegó con mucho peligro.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Perú y Bolivia disputan la segunda etapa del partido que se mantiene empatado sin goles.
Cambio en Perú: Salió Murrugarra - Ingresó Lupú.
Cambio en Bolivia: Salió Timorán - Ingresó Saucedo.
45'+3 ¡Final del primer tiempo!
Perú y Bolivia se van al descanso igualando 0-0 en la primera etapa del amistoso internacional que se juega en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Volvemos en 15'.
45' ¡Se añaden 3 minutos!
El amistoso internacional entre Perú y Bolivia se jugará hasta los 48' en esta primera etapa. Por otro lado, hubo tarjeta amarilla para Sejas por una falta en contra de Castillo en campo de Perú.
44' ¡Intento de Perú!
Vilca probó un centro sobre el área de Bolivia vía tiro libre, pero ningún compañero fue capaz de rematar de cabeza.
40' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Perú y Bolivia igualan 0-0 en el tramo final de la primera etapa en donde las fricciones y las acciones divididas han primado a diferencia de la generación clara en ofensiva.
36' ¡Remate de Succar!
El '9' de Perú intentó un buen disparo sobre el arco defendido por Govea, pero finalmente la acción quedó anulada por una posición adelantada en la previa cuando Neira recibió el balón.
35' ¡Aproximación de Perú!
Nuevamente apareció Cabello para mandar un centro sobre el área de Bolivia, aunque a la 'Bicolor' le falta peso ante el rival para encontrar un buen remate.
30' ¡Minuto de hidratación!
El juez principal mandó a los equipos a refrescarse por unos momentos debido al fuerte calor que en estos momentos se vive en la ciudad de Chincha.
28' ¡Tarjeta amarilla para Murrugarra!
El volante de Perú fue amonestado tras una falta en contra de Nava, quien se iba directo al área rival para generar peligro sobre el arco de Gallese.
23' ¡Llegada de Perú!
Cabello intentó un buen centro sobre el área de Bolivia, pero nadie de Perú estuvo atento para rematar con peligro.
17' ¡Tarjeta amarilla para Zabala!
El defensor de Bolivia fue amonestado por una dura entrada en contra de Neira.
14' ¡Intento de Perú!
Neira mandó un centro sobre el área de Bolivia, pero nadie de Perú pudo conectar el balón siendo Cabello el jugador peruano que más cerca estuvo de la acción.
12' ¡Sin emociones por ahora!
Ni Perú ni Bolivia se acercan con peligro sobre las áreas rivales y por el momento ambos equipos tratan de plantarse mejor en el campo de juego.
8' ¡Se armó la bronca!
Jugadores de Perú y Bolivia armaron una especie de conato en el mediocampo luego de un manazo por parte de Medina a Llontop. El árbitro tuvo que intervenir para que la acción no llegue a mayores.
4' ¡Aproximación de Perú!
Cabello se sumó al área de Bolivia para generar peligro, pero no logró ni centrar ni rematar sobre el arco defendido por Govea.
1' ¡Empezó el partido!
Perú y Bolivia disputan la primera etapa del amistoso internacional en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
¡Los equipos salen a la cancha!
Perú y Bolivia dicen presente en el gramado de juego del Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
¡A minutos del inicio del partido!
Así luce el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha a instantes de que empiece a rodar el balón en el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia.
¡Alineación titular de Perú!
Gerardo Ameli alistó el siguiente equipo para el amistoso internacional de esta tarde ante Bolivia.
¡Bolivia llegó al estadio!
Los 'Altiplánicos' dicen presente en la Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha a minutos del inicio del amistoso frente a Perú.
¡Alineación titular de Bolivia!
Óscar Villegas preparó el siguiente equipo titular para visitar a Perú esta tarde en la ciudad de Chincha.
¡La palabra de Pedro Gallese!
El capitán de la Selección Peruana compartió sus impresiones en la previa del amistoso entre Perú vs. Bolivia.
¡Los convocados de Bolivia!
Óscar Villegas dispondrá de los siguientes nombres para visitar esta tarde a Perú.
¡Los convocados de Perú!
Gerardo Ameli contará con los siguientes jugadores para el amistoso internacional de hoy ante Bolivia.
¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Bolivia!
Perú y Bolivia se enfrentan el día de hoy en un amistoso internacional a jugarse en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. A continuación, sigue el minuto a minuto del partido.
