¡Con goles de Magallanes y Soyer! Perú venció 2-0 a Bolivia en la ciudad de Chincha: resumen y goles

Perú y Bolivia midieron fuerza el día de hoy en un amistoso internacional en el cierre del año 2025. El Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha fue el escenario que albergó un encuentro que terminó siendo a favor de los nuestros cuando todo parecía que el marcador quedaría igualado sin goles. Fue una importante victoria por 2-0 que da cierto ánimo y tranquilidad en el equipo.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar un nivel bastante parejo entre Perú y Bolivia. Lo cierto es que ninguno de los equipos generó tanto peligro que digamos en áreas rivales ya que no se dieron acciones claras de gol. Solo vimos algunas aproximaciones que derivaron en que la primera etapa termine igualada sin goles.

Ya en el segundo tiempo, fue Perú quien intentó un poco más y así lo pudo concretar en un par de oportunidades bastante buenas cuando a los 87′ apareció Piero Magallanes para anotar el 1-0 luego de gran remate desde fuera del área. Luego, a los 90′ para ser más exactos, fue Bassco Soyer quien puso el 2-0 definitivo con lo cual el equipo de todos se despide el año 2025 con un triunfo.

