Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y los hinchas ya le pusieron apodo

La espera llegó a su final y Universitario de Deportes hizo oficial el fichaje de su nuevo entrenador. Este era un secreto a voces, pero ya se pudo hacer efectivo y con ello comienza una nueva etapa en el conjunto ‘crema’. Los hinchas eso sí, no dejaron de demostrar su felicidad con esta llegada y hasta le pusieron un nuevo apodo.

“Bienvenido a su nueva casa, Profes. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!”, ese fue el mensaje que depositó el club de Ate ante la llegada de su flamante DT.

Ante esta presentación, el hincha de Universitario de Deportes no dudó en saludarlo y desearle lo mejor. Pero uno de los aficionados no tuvo mejor idea que ponerle su primer apodo sin antes haber llegado al Perú. “Desde ahora en su barco” es el mensaje que escribió en X un usuario, acompañado de la imagen de Chicken Little. Haciendo alusión a que Rabanal tiene un parecido físico a este personaje de Disney.

El nuevo apodo de Javier Rabanal (Foto: X).

Javier Rabanal se despidió a lo grande en Ecuador

El entrenador español de 46 años de edad terminó a lo grande su paso por el fútbol de Ecuador. En esta oportunidad, el nacido en San Cristóbal de La Laguna lo hizo como campeón. Pues deja Independiente del Valle como el primero en el fútbol norteño. Consiguiendo en su último partido un triunfo por 1-0 ante el cuadro de Barcelona SC.

En ‘El Matagigantes’ ha logrado dirigir un total de 57 partidos, logrando hacer un gran trabajo con 31 victorias, 17 empates y solo 9 derrotas. En total hizo su equipo 103 tantos y recibió 58. Esto deja en claro que ha sido un gran dominador y que llega a un equipo que también sabe lo que es ganar.

¿Cuándo será presentado Javier Rabanal?

Se ha conocido que no va a demorar mucho en darse su presentación. En este caso, este domingo disputó su último juego en el fútbol de Ecuador. Pero este lunes 22 de diciembre estará en el país para dar su primera conferencia de prensa antes de las fiestas navideñas.

El horario de esta conferencia de prensa será a las 17:00 horas de Perú y será transmitida por el canal de Youtube del club. Así lo informó la misma institución en las redes sociales.

Presentación de Javier Rabanal (Foto: X Universitario).

