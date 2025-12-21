André Carrillo, campeón con Corinthians de la Copa de Brasil y jugará la Libertadores 2026

André Carrillo logró su segundo título con Corinthians en este 2025. Este domingo 21 de diciembre jugó parte del segundo tiempo en el triunfo 2-1 ante Vasco da Gama en el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil en el Estadio Maracaná. Gracias a este resultado, también por el empate en el partido de ida, logró la consagración.

Corinthians logró el título de la Copa de Brasil 2025 tras una final muy pareja ante Vasco da Gama. En la ida, no se sacaron diferencias ni marcaron goles, pero en la vuelta, con un partido más abierto, logró el triunfo 2-1. André Carrillo jugó 21 minutos, fue amonestado, estuvo cerca de la expulsión, pero finalmente, gritó campeón.

Es el segundo título de la ‘Culebra’ en este 2025. Anteriormente, a fines de marzo, logró el Campeonato Paulista con el ‘Timao’, ganándole la final a Palmeiras. En aquel momento, su entrenador era Ramón Díaz. En esta Copa de Brasil, logró la conquista con Dorival Júnior.

Yuri Alberto y Memphis Depay le dieron el título a Corinthians

Si bien Vasco Da Gama jugó mejor, las oportunidades las aprovechó Corinthians. Se puso al frente al minuto 18 del primer tiempo con un gol de Yuri Alberto tras pase de Mateuzinho. A partir de este tanto, el local empezó a dominar con el balón y a buscar el empate.

Esa igualdad llegó antes del final del primer tiempo. Nuno Moreira convirtió el 1-1 tras pase de Andrés Gómez y, así, los dirigidos por Fernando Diniz parecían mejor perfilados para dar vuelta el trámite.

Sin embargo, al minuto 18 del complemento, una gran jugada individual de Breno Bidón y un centro de Yuri Alberto hizo que Memphis Depay sólo tenga que empujar el balón para el 2-1. El gol del título lo marcó el neerlandés, tan cuestionado por algunas actitudes, así como por ser el futbolista mejor pago del plantel.

André Carrillo ingresó pocos minutos después de este gol. Entró en lugar de Raniele para ser un volante más en el centro y tratar de tener más el balón. Sin embargo, la realidad es que terminó por ayudar en defensa para evitar la embestida final del local.

André Carrillo y Corinthians, clasificados a la Copa Libertadores 2026

La consagración en la Copa de Brasil no sólo le permite a Corinthians quedarse con uno de los títulos más importantes del fútbol de ese país. El campeón tiene una plaza asegurada para la Copa Libertadores 2026. Así, el ‘Timao’, junto con André Carrillo, avanzan directamente a la fase de grupos del torneo continental.

De esta manera, el campeón de la edición 2012 de la Copa Libertadores vuelve a dicha competencia. Será uno de los clubes del bombo 2 (al igual que Universitario) y un duro oponente para cualquier club en fase de grupos.

Los rivales del ‘Timao’ en la competencia sudamericana recién se conocerán a fines de marzo cuando se realice el sorteo de la fase de grupos. Hace algunos días, se definieron los cruces de la fase previa de la Libertadores donde jugarán dos equipos peruanos, Sporting Cristal y Alianza Lima, éste último, exclub de ‘La Culebra’.

DATOS CLAVES