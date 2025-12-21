Tras vencer a Bolivia en Chincha: la dupla de oro que ilusiona a los hinchas de la Selección Peruana

Si bien la Selección Peruana se encuentra en un proceso de transición y en la prueba constante de nuevos jugadores de cara al futuro cercano, el triunfo de hoy frente a Bolivia dejó buenos aromas de crecimiento. Algunos jugadores marcaron la diferencia y los hinchas se dieron cuenta de ello, a tal punto de que empiezan a entusiasmarse con que puedan dar aún más.

No fueron titulares esta tarde en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad Chincha, pero cuando ingresaron en el segundo tiempo lo hicieron bastante bien y fueron claves en el 2-0 del partido. Estamos hablando de Bassco Soyer y de Juan Pablo Goicochea, quienes armaron una muy buena jugada para el segundo tanto de la Selección Peruana a los 90 minutos del partido.

“Déjame ilusionarme con la dupla Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea para el proceso 2030. Cantera Aliancista” y “Los cambios lo fueron todo. Y con Goicochea y Soyer en el segundo gol, ojala sea un buen indicio al futuro”; fueron algunos de los comentarios de los aficionados de la Selección Peruana luego de ver el nivel de los jugadores formados en las divisiones menores de Alianza Lima.

Fuente: ‘X’.

¿Qué dijo Bassco Soyer luego de anotar en el triunfo de Perú ante Bolivia?

A pesar de ser uno de los últimos cambios en el más reciente amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia que terminó siendo 2-0 a favor de los nuestros, Bassco Soyer conversó con los medios deportivos locales y detalló que se siente bastante contento, no solo por su gol, sino por haber ayudado al equipo a conseguir un triunfo cuando tan solo estuvo pocos días entrenando a la par.

“Muy emocionado. Es un sueño no solo marcar el gol, sino ayudar al equipo que confió en mí. Es algo muy lindo. Con ‘Goico’ hemos jugado mucho. El gol es casi de él porque se gana la pelota, saca un buen centro y yo la llego a empujar. La selección amerita los mejores jugadores, los que estén jugando bien en ese momento y yo trabajo para eso”; comentó el volante del Gil Vicente de Portugal.

¿Por qué Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea no tuvieron oportunidad en Alianza Lima?

Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea fueron parte de las inferiores de Alianza Lima y si bien tuvieron algunos minutos de competencia en el primer equipo, nunca lograron encajar dentro de las planificaciones estelares de los comandos técnicos. Por distintas razones perdieron espacio en Matute y decidieron probar suerte en el extranjero, en donde por cierto ahora se encuentran.

Hoy el volante viene compitiendo en el Gil Vicente de Portugal y el atacante pertenece a Platense de Argentina, ambos con muchas expectativas de seguir creciendo en todos los aspectos posibles y a la vez sumándose a una Selección Peruana que justamente requiere de sangre joven de cara al próximo proceso mundialista que se avecina muy pronto.

