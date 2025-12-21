El Clásico entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025 afronta una polémica que podría definir el resultado en los escritorios de la Federación Peruana de Vóley. Es que al final del primer set, el entrenador blanquiazul Facundo Morando habría incurrido en una falta al reglamento con la cantidad de jugadoras extranjeras en canchas.

Publicidad

Publicidad

Todo se dio en el final del primer set cuando Alianza Lima realizó un doble cambio de jugadoras buscando forzar desde el saque. El partido estaba 23-23 ante Universitario y Facundo Morando sacó a la peruana Clarivett Yllescas para el ingreso de la colombiana Doris Manco González. Pero, ya había otras tres jugadoras extranjeras en cancha.

Así, durante ese punto clave, a pesar de que tanto Morando como desde el banco quisieron ir atrás con el doble cambio, Alianza Lima tuvo a la mencionada Doris Manco González junto a la francesa Maëva Orlé, la colombiana María Alejandra Marín y la argentina Elina Rodríguez. En total, cuatro jugadoras extranjeras, algo prohibido en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Según las reglas del torneo, sólo se permiten en campo tres jugadoras extranjeras en el campo. Este error de Facundo Morando derivó en un reclamo de Universitario en el partido. Aún así, el punto se jugó, por lo que se vendrá un pedido de puntos de parte de la ‘U’ debido a la falta de las ‘Íntimas’ en pleno partido.

Alianza Lima ganó el partido, pero Universitario ya prepara su reclamo

Alianza Lima se quedó con el Clásico en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ganó por un contundente 3-0 con parciales de 25-23, 25-17 y 25-15, aunque inmediatamente luego del partido, Universitario realizó los trámites correspondientes para efectuar el reclamo y solicitar los puntos.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Universitario

Las imágenes de Latina Televisión, que se encarga de la transmisión de los partidos de la Liga Peruana de Vóley, mostró cómo la capitana de Universitario, Miriam Patiño, se presentó ante la mesa de autoridades del partido para realizar el reclamo. Estuvo acompañada por algunos delegados de la institución, incluido el Jefe Polideportivo de la U, Fabrizio Acerbi.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, el entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, tomó la palabra para dar su versión de los hechos. No obstante, en sus dichos, no hubo explicación alguna ni trató de desligarse de la infracción. “No sabemos nada, hicimos un cambio y vamos a ver que se resuelve“, empezó diciendo.

Tweet placeholder

“En la cancha ganamos y las chicas lo hicieron muy bien. Capaz ellas quieren ganarlo así (en mesa). Nosotros ganamos en cancha y lo hicimos bien“, afirmó el entrenador argentino de las ‘Blanquiazules’ a Latina Televisión.

Publicidad

Publicidad

Poco después, el que tomó la palabra fue Fabrizio Acerbi, quien confirmó que llevan a cabo el reclamo. “Es un error desafortunado. Nos toca hacer el reclamo correspondiente. Es lo que pasó en la cancha y todo lo vimos. Esto es un 3-0 por 25-0, 25-0 y 25-0“, indicó también en Latina.

DATOS CLAVES