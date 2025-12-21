El joven talento peruano Felipe Chávez, de apenas 18 años, fue convocado por el Bayern Múnich para el partido de la Bundesliga contra FC Heidenheim, aunque finalmente no vio minutos en el campo y permaneció en el banco de suplentes.

Lista de convocados de Bayern Múnich (Bayern Múnich).

La noticia generó una ola de comentarios entre los hinchas peruanos, quienes no tardaron en comparar su situación con la experiencia del futbolista en la Sub 20 peruana bajo la dirección de José ‘Chemo’ del Solar.

Hinchas peruanos sorprenden con críticas a Chemo del Solar

En redes sociales, los fanáticos no ocultaron su asombro y descontento por la falta de oportunidades que Felipe Chávez recibió en la Sub 20, mientras ahora está a punto de debutar en la máxima categoría del fútbol alemán.

Entre los comentarios más destacados, los hinchas señalaron: “Felipe Chávez a punto de jugar Bundesliga por el Bayern de Múnich. ¿Quién lo sacó de la delegación Sub 20 suplente en Liga 3 de Perú? ¿Cómo explicarlo?” y también destacaron: “Por algo Chemo se quedó dirigiendo Segunda División y Chávez a punto de debutar en la Bundesliga…“. Otro seguidor agregó: “Felipe Chávez estará en el banco de suplentes del Bayern Múnich y podría hacer su debut en la Bundesliga con solo 18 años. Pero para el gran Chemo del Solar no estaba para jugar en la Sub 20. La argolla es lo peor del fútbol peruano.”

Estos comentarios reflejan la sensación de muchos hinchas de que el talento de Chávez fue subestimado en el contexto nacional y cuestionan las decisiones del estratega nacional en el fútbol juvenil peruano.

La oportunidad europea que marcó diferencia

Felipe Chávez ha tenido un ascenso meteórico en el Bayern Múnich II, y su convocatoria al primer equipo demuestra la confianza que el club alemán tiene en él. Los hinchas peruanos celebran su logro y destacan su perseverancia, considerando que su desempeño internacional contrasta con la falta de oportunidades que recibió en Perú.

Un usuario resumió esta admiración escribiendo: “21 de diciembre 2025: Felipe Chávez convocado con Bayern Múnich para un partido en Bundesliga. Cada día que pasa, Chemo pierde más credibilidad.” Otro comentario señalaba: “Felipe Chávez convocado por primera vez en Bundesliga. Pues ojo a la oportunidad de debutar que se le presenta al chico con tan poco tiempo en el 2do equipo. Más que merecido. Vaya ratio Chemo.”

Aunque aún no ha debutado oficialmente en la Bundesliga, la convocatoria de Chávez ya es vista como un reconocimiento a su esfuerzo y proyección, y genera un debate sobre las decisiones de los entrenadores en el fútbol juvenil peruano.

