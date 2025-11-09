Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley

La fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo este fin de semana y estuvo cargada de mucha emoción. Los encuentros mostraron un alto nivel competitivo, manteniendo al público atento y entusiasmado durante cada set.

En el Coliseo Miguel Grau, los equipos dieron su máximo esfuerzo en cada partido con el objetivo de quedarse con la victoria. A continuación, te mostramos cómo marcha la tabla de posiciones, con Alianza Lima, Regatas, Universitario y el resto de los clubes que forman parte del campeonato.

Cabe resaltar que, esta jornada fue de sorpresas, ya que algunos de los equipos favoritos terminaron complicándose a raíz del buen juego mostrado por sus rivales.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Alianza Lima y Olva Latino, último partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

EQUIPOS PJ PTS 1. Alianza Lima 3 9 2. Universitario 3 9 3. San Martín 3 9 4. Géminis 3 6 5. Atenea 3 6 6. Regatas Lima 3 3 7. Circolo 3 3 8. Rebaza Acosta 3 3 9. Olva Latino 3 2 10. Deportivo Soan 3 1 11. Kazoku No Peru 3 1 12. Wanka 3 0

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú 0-3 Rebaza Acosta (Finalizado)

Universidad San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)

Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (Finalizado)

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka 0-3 Deportivo Géminis (Finalizado)

Regatas Lima 1-3 Atlético Atenea (Finalizado)

Alianza Lima 3-1 Olva Latino (Finalizado)

DATOS CLAVES

La Fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Universitario de Deportes ganó su encuentro de la Fecha 3 al derrotar a Deportivo Soan por 3-0.

