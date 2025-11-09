Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley

La fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo este fin de semana y estuvo cargada de mucha emoción. Los encuentros mostraron un alto nivel competitivo, manteniendo al público atento y entusiasmado durante cada set.
En el Coliseo Miguel Grau, los equipos dieron su máximo esfuerzo en cada partido con el objetivo de quedarse con la victoria. A continuación, te mostramos cómo marcha la tabla de posiciones, con Alianza Lima, Regatas, Universitario y el resto de los clubes que forman parte del campeonato.
Cabe resaltar que, esta jornada fue de sorpresas, ya que algunos de los equipos favoritos terminaron complicándose a raíz del buen juego mostrado por sus rivales.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Alianza Lima y Olva Latino, último partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|1. Alianza Lima
|3
|9
|2. Universitario
|3
|9
|3. San Martín
|3
|9
|4. Géminis
|3
|6
|5. Atenea
|3
|6
|6. Regatas Lima
|3
|3
|7. Circolo
|3
|3
|8. Rebaza Acosta
|3
|3
|9. Olva Latino
|3
|2
|10. Deportivo Soan
|3
|1
|11. Kazoku No Peru
|3
|1
|12. Wanka
|3
|0
Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 8 de noviembre
- Kazoku No Perú 0-3 Rebaza Acosta (Finalizado)
- Universidad San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)
- Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (Finalizado)
Domingo 9 de noviembre
- Deportivo Wanka 0-3 Deportivo Géminis (Finalizado)
- Regatas Lima 1-3 Atlético Atenea (Finalizado)
- Alianza Lima 3-1 Olva Latino (Finalizado)
DATOS CLAVES
- La Fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.
- Universitario de Deportes ganó su encuentro de la Fecha 3 al derrotar a Deportivo Soan por 3-0.
- Alianza Lima ganó el último partido de la jornada al imponerse a Olva Latino con un marcador de 3-1.