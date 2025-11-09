Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley

Actualmente, son tres los equipos que comparten la punta del campeonato. Conoce de quiénes se trata en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo este fin de semana y estuvo cargada de mucha emoción. Los encuentros mostraron un alto nivel competitivo, manteniendo al público atento y entusiasmado durante cada set.

En el Coliseo Miguel Grau, los equipos dieron su máximo esfuerzo en cada partido con el objetivo de quedarse con la victoria. A continuación, te mostramos cómo marcha la tabla de posiciones, con Alianza Lima, Regatas, Universitario y el resto de los clubes que forman parte del campeonato.

Cabe resaltar que, esta jornada fue de sorpresas, ya que algunos de los equipos favoritos terminaron complicándose a raíz del buen juego mostrado por sus rivales.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Alianza Lima Olva Latino, último partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

EQUIPOSPJPTS
1. Alianza Lima39
2. Universitario39
3. San Martín39
4. Géminis36
5. Atenea36
6. Regatas Lima33
7. Circolo33
8. Rebaza Acosta33
9. Olva Latino32
10. Deportivo Soan31
11. Kazoku No Peru31
12. Wanka30

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 8 de noviembre

  • Kazoku No Perú 0-3 Rebaza Acosta (Finalizado)
  • Universidad San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)
  • Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (Finalizado)

Domingo 9 de noviembre

  • Deportivo Wanka 0-3 Deportivo Géminis (Finalizado)
  • Regatas Lima 1-3 Atlético Atenea (Finalizado)
  • Alianza Lima 3-1 Olva Latino (Finalizado)

DATOS CLAVES

  • La Fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevó a cabo durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.
  • Universitario de Deportes ganó su encuentro de la Fecha 3 al derrotar a Deportivo Soan por 3-0.
  • Alianza Lima ganó el último partido de la jornada al imponerse a Olva Latino con un marcador de 3-1.
