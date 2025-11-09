Alianza Lima 0-0 Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto

Alianza Lima se enfrenta a Olva Latino por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Ambos equipos irán en busca del triunfo, ya que vienen con la moral a tope por los resultados conseguidos la jornada pasada.

15:45hs ¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley!

El choque entre Alianza y Olva está programado para las 17:00 horas de Perú , Ecuador y Colombia. En países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 19:00 horas.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

La hinchada de Alianza Lima podrá disfrutar del encuentro a través de las pantallas de Latina Televisión , disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD .

16:02hs El plantel de Alianza Lima ya está en el Coliseo Miguel Grau

Duelo de infarto se vive en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Atlético Atenea le va ganando por 2 sets a 0 a Regatas Lima.

Regatas Lima ganó el tercer set y forzó un cuarto ante Atlético Atenea, que continúa arriba en el marcador general. El Alianza Lima vs. Olva Latino no podrá iniciar a las 17:00 horas.

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Olva Latino en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ atraviesa un inicio de temporada sobresaliente. Y es que en sus dos primeras presentaciones superaron con solvencia a Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, imponiéndose sin perder ningún set.

Mientras que, el equipo dirigido por Walter Lung llega con la moral en alto tras conseguir un gran triunfo frente a Kazoku No Perú por 3-2. Esta fue su primera victoria en la competencia, por lo que ahora buscará sumar un nuevo triunfo frente a las de La Victoria.