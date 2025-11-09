Alianza Lima 0-0 Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Olva Latino en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ atraviesa un inicio de temporada sobresaliente. Y es que en sus dos primeras presentaciones superaron con solvencia a Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, imponiéndose sin perder ningún set.
Mientras que, el equipo dirigido por Walter Lung llega con la moral en alto tras conseguir un gran triunfo frente a Kazoku No Perú por 3-2. Esta fue su primera victoria en la competencia, por lo que ahora buscará sumar un nuevo triunfo frente a las de La Victoria.