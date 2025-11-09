Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Alianza Lima 0-0 Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto

El cuadro 'íntimo' buscará mantener el invicto frente al equipo de Walter Lung. Sigue el minuto a minuto del vibrante duelo.

¡Partido de infarto en el Callao!

Regatas Lima ganó el tercer set y forzó un cuarto ante Atlético Atenea, que continúa arriba en el marcador general. El Alianza Lima vs. Olva Latino no podrá iniciar a las 17:00 horas.

Publicidad

¡Continúa el partido entre Regatas Lima y Atlético Atenea!

Duelo de infarto se vive en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Atlético Atenea le va ganando por 2 sets a 0 a Regatas Lima.

El plantel de Alianza Lima ya está en el Coliseo Miguel Grau

Tweet placeholder

Dónde ver Alianza Lima vs. Olva Latino

La hinchada de Alianza Lima podrá disfrutar del encuentro a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

A qué hora juega Alianza Lima vs. Olva Latino

El choque entre Alianza y Olva está programado para las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 19:00 horas.

Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley!

Alianza Lima se enfrenta a Olva Latino por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Ambos equipos irán en busca del triunfo, ya que vienen con la moral a tope por los resultados conseguidos la jornada pasada.

Tweet placeholder

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima se enfrenta a Olva Latino por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrenta a Olva Latino por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Olva Latino en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ atraviesa un inicio de temporada sobresaliente. Y es que en sus dos primeras presentaciones superaron con solvencia a Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, imponiéndose sin perder ningún set.

Mientras que, el equipo dirigido por Walter Lung llega con la moral en alto tras conseguir un gran triunfo frente a Kazoku No Perú por 3-2. Esta fue su primera victoria en la competencia, por lo que ahora buscará sumar un nuevo triunfo frente a las de La Victoria.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Jean Ferrari explicó el motivo por el que Perú todavía no tiene entrenador: “No es un tema tan sencillo”
Selección Peruana

Jean Ferrari explicó el motivo por el que Perú todavía no tiene entrenador: “No es un tema tan sencillo”

Se demora viaje de la Selección Peruana y peligran amistosos ante Rusia y Chile
Selección Peruana

Se demora viaje de la Selección Peruana y peligran amistosos ante Rusia y Chile

Por qué no juega Advíncula hoy para Boca ante River en el Superclásico de Argentina
Peruanos en el exterior

Por qué no juega Advíncula hoy para Boca ante River en el Superclásico de Argentina

Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de José Rivera
Universitario

Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de José Rivera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo