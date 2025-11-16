Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis

La Liga Peruana de Vóley viene viviendo un gran comienzo en la temporada 2025/26. El actual cuadro campeón, Alianza Lima está haciendo un gran certamen y esta vez se impusieron frente a Géminis, que no pudo hacer nada en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Un contundente 3-0 acabó con las aspiraciones del equipo dirigido por Natalia Málaga.

En el último partido de la jornada número 4, el cuadro de Facundo Morando demostró su gran poderío ante el cuadro de Comas que desde el primer set sufrió mucho. Un contundente 25 a 19 fue como terminó el marcador. Dejando en claro que si dejan jugar a las victorianas pueden tener problemas.

Luego, las ‘Blanquiazules’ se sintieron más cómodas, tanto así que terminaron ganando el segundo set por 25 a 16 y parecía todo liquidado. No obstante, en el tercer set se complicó el juego y se puso más ajustado. Terminando con un 27 a 25 que hizo sufrir a las ‘íntimas’ que se mantienen en la punta.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones tras jugarse la fecha número 4 de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano tienen un partido adelantado por el Mundial de Clubes que participarán las íntimas.

# EQUIPOS PUNTAJE PJ PG PP 1 Alianza Lima 15 5 5 – 2 San Martín 11 4 4 – 3 Universitario 10 4 3 1 4 Regatas Lima 6 4 2 2 5 Rebaza Acosta 6 4 2 2 6 Géminis 6 4 2 2 7 Club Atlético Atenea 6 4 2 2 8 CS Italiano 6 5 2 3 9 Olva Latino 4 4 2 2 10 Deportivo Wanka 3 4 1 3 11 Deportivo Soan 1 4 4 12 Kazoku No Perú 1 4 4

Datos Claves

Alianza Lima se impuso 3-0 a Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

El resultado del último set fue 27 a 25 a favor de las ‘íntimas’ de Alianza Lima.