Precios de las entradas para la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Todo viene quedando preparado para lo que será la primera final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley temporada 2025/2026.
Con ambas hinchadas listas para acompañar a sus equipos, muchos ya separan la fecha para acudir al Polideportivo Lucha Fuentes. Bajo ese contexto, la organización del torneo dio a conocer el valor de las entradas para este esperado encuentro.
Entradas para la final entre Alianza Lima y San Martín
Estos son los precios de las entradas para la final de ida de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes:
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles
Cabe señalar que, la venta de entradas comenzará el próximo 16 de abril a través de la plataforma Joinnus. Desde el mediodía, los hinchas podrán asegurar su lugar en el Polideportivo de Villa El Salvador para vivir el tan esperando duelo entre Alianza Lima y San Martín.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?
El primer enfrentamiento por la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
Ambos equipos tuvieron que exigirse al máximo en semifinales para poder alcanzar esta instancia, por lo que se anticipa un choque intenso y muy competitivo.
DATOS CLAVES
- La final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril.
- El encuentro por la Liga de Vóley iniciará a las 17:00 horas en Villa El Salvador.
- Las entradas cuestan entre 20 y 50 soles y se venderán desde el 16 de abril.