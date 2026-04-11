Precios de las entradas para la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Todo viene quedando preparado para lo que será la primera final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley temporada 2025/2026.

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Con ambas hinchadas listas para acompañar a sus equipos, muchos ya separan la fecha para acudir al Polideportivo Lucha Fuentes. Bajo ese contexto, la organización del torneo dio a conocer el valor de las entradas para este esperado encuentro.

Entradas para la final entre Alianza Lima y San Martín

Estos son los precios de las entradas para la final de ida de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

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Cabe señalar que, la venta de entradas comenzará el próximo 16 de abril a través de la plataforma Joinnus. Desde el mediodía, los hinchas podrán asegurar su lugar en el Polideportivo de Villa El Salvador para vivir el tan esperando duelo entre Alianza Lima y San Martín.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El primer enfrentamiento por la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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Ambos equipos tuvieron que exigirse al máximo en semifinales para poder alcanzar esta instancia, por lo que se anticipa un choque intenso y muy competitivo.

DATOS CLAVES

La final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril.

El encuentro por la Liga de Vóley iniciará a las 17:00 horas en Villa El Salvador.

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