El detalle desconocido que marcó la llegada de Aixa Vigil a Universitario y generó malestar en San Martín

El club 'crema' anunció el fichaje de la voleibolista nacional sin pagar por su carta pase, una situación que sigue generando controversia.

La incorporación de Aixa Vigil a Universitario de Deportes quedó cerrada luego de varias semanas de conversaciones y gestiones entre las partes involucradas.

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Pese a mantener un vínculo contractual con la San Martín, la voleibolista de 24 años logró resolver la situación relacionada con su carta pase y finalmente se convirtió en nuevo refuerzo de las ‘pumas’ para disputar la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.

El drama entre San Martín y Aixa Vigil por su carta pase

Desde que Universitario mostró interés por ficharla, la San Martín mantuvo firme su postura y dejó en claro que cualquier transferencia debía ajustarse a los términos del contrato vigente.

Aunque el entorno de Aixa Vigil expresó su intención de buscar nuevos rumbos, la institución de Santa Anita remarcó que una eventual salida solo podía concretarse mediante un acuerdo formal entre las partes.

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Las negociaciones atravesaron momentos complejos y llegaron a paralizarse en más de una ocasión. En ese contexto, el club ‘crema’ exploró diferentes vías para concretar la operación, entre ellas la intervención de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Tras semanas de diálogo, la ‘U’ logró destrabar la situación y anunció oficialmente la llegada de Vigil como refuerzo para la próxima temporada.

Aixa Vigil se unió a Universitario como agente libre gracias a la FPV

Pese a las versiones que apuntaban a un pago por su salida, la operación se cerró bajo otros términos. Aixa Vigil terminó incorporándose a Universitario en condición de agente libre, sin que la institución ‘merengue’ desembolsara dinero por su desvinculación. Este desenlace se produjo luego de la resolución emitida por la Federación Peruana de Vóley (FPV), que resultó determinante para concretar el fichaje.

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“Para hacer la aclaración porque veo que hay gente que esta diciendo que un auspiciador ha pagado la carta pase de Aixa Vigil a la USMP. Esa información es FALSA. La FPV ha liberado a la jugadora sin ningún tipo de obligación económica por parte de Universitario. Se fue GRATIS”, dio a conocer el periodista Ricardo Burga a través de Twitter.

Además, brindó precisiones sobre la medida adoptada por la máxima autoridad del vóley peruano para autorizar la salida de Vigil: “Es muy grave lo que esta haciendo la FPV, está yendo en contra de sus propios estatutos. La FPV de Gino Vegas se ha disparado a los pies con la decisión de liberar a Aixa Vigil”.

Finalmente, Burga señaló que el conjunto estudiantil emitirá una postura oficial en los próximos días respecto a esta situación: “Entiendo que la USMP es muy probable que haga jn pronunciamiento público en los próximos dias”.

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DATOS CLAVES

La voleibolista Aixa Vigil de 24 años es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes.

La Federación Peruana de Vóley liberó a la jugadora sin obligaciones económicas para el club.

El club San Martín evalúa emitir un pronunciamiento público en los próximos días.