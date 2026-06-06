Así intentó Universitario concretar el fichaje de Aixa Vigil, según San Martín: “Mandaron una carta a la FPV”

El club 'santo' se pronunció sobre el caso de la voleibolista nacional y su posible llegada a la institución 'crema'.

La situación contractual de Aixa Vigil aún no ha podido definirse debido a las disposiciones vigentes que tiene en su reglamento la Federación Peruana de Vóley (FPV).

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La voleibolista tiene un vínculo con San Martín y, según la normativa de afiliaciones, no puede cambiar de club hasta cumplir el periodo mínimo de dos años establecido por el reglamento. Al haber completado solo una temporada con la institución, su salida sigue siendo un escenario complejo.

El interés de Universitario por sumar a Vigil a sus filas abrió una nueva etapa de conversaciones entre las partes. Sin embargo, el cuadro ‘santo’ fijó una cifra para autorizar la salida de la jugadora, monto que actualmente estaría fuera del alcance económico del conjunto crema.

Así intentó la ‘U’ concretar el fichaje de Aixa Vigil, según San Martín

Aunque la situación aún no encuentra una solución definitiva, Yudy Balcázar, gerente deportiva de San Martín, dio a conocer la fórmula que estaría utilizando Universitario para intentar concretar la incorporación de Aixa Vigil, pese a que la jugadora mantiene contrato vigente con la institución.

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“No tiene que ver nada la Federación, no tendría que intervenir porque es un tema de clubes. Yo creo que sí ha querido intervenir porque yo tengo entendido que la ‘U’ ha mandado una carta a la Federación, incluso Aixa Vigil también, y yo también“, señaló Balcázar en el programa ‘Bloqueo y punto’.

Asimismo, agregó lo siguiente: “¿Por qué? Porque como me mandaron el documento incluyendo a la federación, yo he enviado el documento correspondiente, indicando que Aixa tiene un documento firmado con nosotros por dos años. Ahora, lo que quiera pensar el representante, que quiera vender humo acá, eso es otra cosa. Nosotros sabemos, todos los dirigentes, cómo son las cosas”.

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Aixa Vigil no sabe cuál será su futuro

El futuro de Aixa Vigil sigue rodeado de incertidumbre debido a la disputa por su carta pase. Ante esta situación, la jugadora decidió pronunciarse públicamente y reconoció que aún no tiene claridad sobre dónde jugará la próxima temporada, dejando en evidencia su preocupación por la falta de una definición.

Durante una transmisión en vivo, Vigil respondió de manera directa a las consultas de sus seguidores: “No sé en qué equipo voy a jugar y realmente no lo sé. No quiero hablar nada del tema porque realmente no sé qué decirles. Todo está como que a la mitad; no sé a dónde voy, no sé en qué equipo estoy, no sé qué voy a hacer. Entonces, no es que no les quiera contestar. No puedo porque no sé”, señaló la voleibolista.

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DATOS CLAVES

El traspaso de Aixa Vigil a Universitario se complica por el reglamento de la FPV.

La Universidad San Martín exige un monto económico inalcanzable para Universitario de Deportes.

La voleibolista Aixa Vigil afirmó públicamente que desconoce en qué equipo jugará próximamente.