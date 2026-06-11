San Martín anunció la salida de Guilherme Schmitz como DT y este sería su reemplazo

El subcampeón de la Liga Peruana de Vóley anunció el adiós al DT brasileño. El gran candidato a reemplazarlo sería un argentino.

La Universidad San Martín de Porres anunció a través de sus redes sociales oficiales la salida del entrenador del equipo de vóley femenino, Guilherme Schmitz. El subcampeón de la Liga Peruana de Vóley, de esta forma, se queda sin director técnico, aunque hay rumores alrededor de la llegada de un argentino.

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La salida de Guilherme Schmitz era una posibilidad latente durante las últimas semanas. Es que, si bien la San Martín le ofreció la renovación, éste la rechazó. Por tal motivo, desde la directiva del equipo de Santa Anita, empezaron a evaluar posibles reemplazos. Así, el brasileño terminó por dejar el cargo.

“Muchas gracias por todo, profesor. Agradecemos al DT Guilherme Schmitz por su dedicación, trabajo y compromiso con nuestra institución“, anunció el equipo ‘santo’ en sus redes sociales oficiales. “Su labor y liderazgo dejan una importante huella en el club. ¡Muchos éxitos en sus próximos proyectos, profesor!”, agregaron.

¡𝐌𝐔𝐂𝐇𝐀𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐓𝐎𝐃𝐎, 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐎𝐑! 🫂✨



Agradecemos al DT Guilherme Schmitz por su dedicación, trabajo y compromiso con nuestra institución. Su labor y liderazgo dejan una importante huella en el club.



¡Éxitos siempre, profesor! 🤝#LasSantas pic.twitter.com/73F54aL1KJ — USMP Vóley Club (@USMPVoley) June 12, 2026

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El brasileño de 44 años había llegado a la San Martín en julio del 2025. Fue el entrenador que dirigió a las ‘Santas’ en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026 donde llegaron hasta semifinales, pero perdieron ante Osasco y, luego, cayeron en el duelo por el tercer lugar ante Alianza Lima. Precisamente, las ‘Blanquiazules’ fueron su verdugo en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, por lo que debieron conformarse con el subcampeonato.

San Martín tiene como posible reemplazo a un DT argentino

Desde hace algunos días que la Universidad San Martín empezó a delinear la planificación para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. No obstante, se demoró la salida de Guilherme Schmitz, pese a que su destino parecía sentenciado.

Esto puede deberse a la búsqueda de su reemplazo. De acuerdo con Ovación, el máximo candidato para ser su sustituto y ser el nuevo entrenador de la San Martín sería el argentino Martín Ambrosini. Sería la opción más fuerte y con quien ya hubo contactos desde la directiva.

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Ambrosini viene de dirigir en México, más exactamente en Coronelas de Durango. En tanto, en su país, dirigió a clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata y Rivadavia de Villa María. También tiene experiencia dirigiendo en diferentes categorías de la Selección Femenina de Argentina.

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