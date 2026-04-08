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Liga Peruana de Vóley

Universitario 0-1 San Martín EN VIVO y GRATIS por el extra game de la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Por la Liga Peruana de Vóley, Universitario juega ante San Martín por el pase a la final contra Alianza Lima.

Set 2: Universitario 21-17 San Martín

Se acerca el final del segundo set y Universitario sacó importante ventaja.

Set 2: Universitario 18-14 San Martín

Peleado duelo entre Universitario y San Martín en este segundo set, ninguno quiere darse por vencido.

Set 2: Universitario 15-10 San Martín

Universitario sigue arriba en el marcador y se acerca a sumar su primer punto.

Set 2: Universitario 12-7 San Martín

Imparable el cuadro de Universitario que sigue sumando punto ante una San Martín que se mantiene expectante.

Set 2: Universitario 9-5 San Martín

Despunte de Universitario, la San Martín no está leyendo bien este segundo set.

Set 2: Universitario 5-4 San Martín

Se vuelve a ver un parejo inicio en este segundo set.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre San Martín y Universitario. 

¡Lo ganó San Martín!

La San Martín le dio vuelta al primer set y se queda con el primer punto.

Set 1: San Martín 22-22 Universitario

Lo empató la San Martín y se viene un final de infarto en el primer set.

Set 1: San Martín 18-22 Universitario

Universitario cerca de sumar su primer punto.

Set 1: San Martín 15-18 Universitario

El cierre del primer set se viene con mucha tensión entre San Martín y Universitario.

Set 1: San Martín 11-14 Universitario

Universitario sigue arriba en el primer set, contundentes en todo momento. 

Set 1: San Martín 8-11 Universitario

Universitario saca ventaja y la San Martín pide tiempo. 

Set 1: San Martín 4-5 Universitario

Partido parejo entre la San Martín y Universitario por el primer set. 

¡Arrancó el partido!

Ya se juega desde Villa El Salvador, el extra game entre Universitario y San Martín. 

¡Equipos calentando!

Los planteles calientan para lo que será el partido por el pase a la final.

¡Alianza Lima espera rival!

El ganador del Universitario vs San Martín será el rival de Alianza Lima en la gran final. 

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¡Así terminó el último partido!

El último juego entre estos dos equipos acabó en victoria para Universitario, siendo la primera en la temporada ante San Martín.

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¡Partido decisivo!

Este martes 08 de abril se juega el pase a la final entre Universitario y San Martín. 

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¡Bienvenidos al Universitario vs San Martín!

Buenas tardes acá comienza el minuto a minuto entre Universitario y San Martín por la Liga Peruana de Vóley. 

Universitario vs San Martín.
© Liga Peruana de VóleyUniversitario vs San Martín.

Por la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se define el último equipo que disputará la final de la temporada. Universitario y San Martín empataron en su serie de semifinales, por eso ahora se debe definir el equipo que avance a la siguiente ronda en donde Alianzas Lima espera a su rival.

Este encuentro por el partido extra se desarrollará este miércoles 08 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina en señal abierta, en Facebook por la Liga Peruana de Vóley y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el primer encuentro el cuadro de San Martín consiguió una victoria por el marcador de 3-0, en el que demostraron un gran nivel para terminar de ganar el partido. El juego acabó con sets se 25 a 21, 25 a 22 y 25 a 23.

Por otro lado, en la vuelta el cuadro de Universitario demostró una gran capacidad para reaccionar, lo cual le permitió vencer por un marcador de 3-0. Dejando bastante mal por momentos a las ‘santas’, los sets terminaron 25 a 22, 25 a 17 y 25 a 16.

Bruno Castro
Bruno Castro
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