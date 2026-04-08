Universitario 0-1 San Martín EN VIVO y GRATIS por el extra game de la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Este martes 08 de abril se juega el pase a la final entre Universitario y San Martín.

El último juego entre estos dos equipos acabó en victoria para Universitario, siendo la primera en la temporada ante San Martín.

Los planteles calientan para lo que será el partido por el pase a la final.

Lo empató la San Martín y se viene un final de infarto en el primer set.

Por la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se define el último equipo que disputará la final de la temporada. Universitario y San Martín empataron en su serie de semifinales, por eso ahora se debe definir el equipo que avance a la siguiente ronda en donde Alianzas Lima espera a su rival.

Este encuentro por el partido extra se desarrollará este miércoles 08 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina en señal abierta, en Facebook por la Liga Peruana de Vóley y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el primer encuentro el cuadro de San Martín consiguió una victoria por el marcador de 3-0, en el que demostraron un gran nivel para terminar de ganar el partido. El juego acabó con sets se 25 a 21, 25 a 22 y 25 a 23.

Por otro lado, en la vuelta el cuadro de Universitario demostró una gran capacidad para reaccionar, lo cual le permitió vencer por un marcador de 3-0. Dejando bastante mal por momentos a las ‘santas’, los sets terminaron 25 a 22, 25 a 17 y 25 a 16.