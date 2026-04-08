Universitario 0-1 San Martín EN VIVO y GRATIS por el extra game de la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Por la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se define el último equipo que disputará la final de la temporada. Universitario y San Martín empataron en su serie de semifinales, por eso ahora se debe definir el equipo que avance a la siguiente ronda en donde Alianzas Lima espera a su rival.
Este encuentro por el partido extra se desarrollará este miércoles 08 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina en señal abierta, en Facebook por la Liga Peruana de Vóley y el minuto a minuto en Bolavip Perú.
En el primer encuentro el cuadro de San Martín consiguió una victoria por el marcador de 3-0, en el que demostraron un gran nivel para terminar de ganar el partido. El juego acabó con sets se 25 a 21, 25 a 22 y 25 a 23.
Por otro lado, en la vuelta el cuadro de Universitario demostró una gran capacidad para reaccionar, lo cual le permitió vencer por un marcador de 3-0. Dejando bastante mal por momentos a las ‘santas’, los sets terminaron 25 a 22, 25 a 17 y 25 a 16.