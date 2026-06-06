Aixa Vigil confiesa que aún no define si seguirá en San Martín o fichará por Universitario: “No sé qué hacer”

La voleibolista realizó una transmisión donde habló sobre su futuro y fue sincera al admitir que aún no sabe qué decisión tomar.

El caso de Aixa Vigil continúa dando qué hablar y suma un nuevo episodio en su situación contractual. Y es que la voleibolista habría alcanzado un acuerdo con Universitario de Deportes para incorporarse a las ‘pumas’ en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley; sin embargo, la Universidad San Martín fue clara al señalar que no autorizará su salida, ya que la jugadora mantiene vínculo vigente por dos años con el club ‘santo’.

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Aixa Vigil confiesa que aún no define si seguirá en San Martín

En medio de esta situación, la atacante de 24 años realizó una transmisión en TikTok donde reconoció que aún no tiene claro en qué equipo jugará la próxima temporada.

Además, dio a conocer que constantemente recibe preguntas por parte de sus seguidores sobre cuál será la camiseta que defenderá.

“Gente no contesto varias preguntas porque la mayoría me pregunta lo mismo y realmente no lo sé. O sea, no quiero hablar nada del tema porque no sé qué decirles. Todo está en la mitad, no sé a dónde voy, no sé a qué equipo voy, no sé qué hacer, no es que no quiera contestar, no puedo porque no sé”, reveló Vigil.

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¿A QUÉ EQUIPO IRÁ AIXA VIGIL? 😯



🏐 La voleibolista peruana, durante una transmisión de TikTok, señaló que todavía no tiene definido dónde jugará la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.



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Directivo de Universitario se refirió a Aixa Vigil

El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley sigue moviéndose y Universitario ya tomó protagonismo. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club ‘crema’, informó que existen conversaciones avanzadas para incorporar a Aixa Vigil, aunque precisó que todavía deben resolverse detalles vinculados a su situación contractual con la San Martín.

Acerbi remarcó el fuerte interés de la ‘U’ en poder sumar a Vigil de cara a la próxima temporada. “Con Aixa Vigil ya hemos llegado a un entendimiento, pero falta la liberación”, detalló.

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DATOS CLAVES

Aixa Vigil acordó incorporarse a Universitario de Deportes para la próxima temporada de vóley.

La Universidad San Martín no autoriza su salida por un contrato vigente de dos años.

El directivo Fabrizio Acerbi confirmó conversaciones avanzadas, pero falta la liberación de la voleibolista.