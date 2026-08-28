Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Everton por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Bournemouth y Everton se enfrentan en el Estadio Vitality Stadium. Los detalles de la televisación.
Bournemouth llega con la necesidad de reaccionar tras el traspié inicial, mientras Everton quiere confirmar que el triunfo ante Crystal Palace no fue un espejismo.
Todavía es temprano en la Premier League, pero ninguno de los dos quiere quedar rezagado en la tabla desde la segunda fecha. Un resultado positivo puede marcar el tono de las primeras semanas.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 15:00 hs
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: fuboTV, NBCSN
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El local cayó 1-2 como visitante ante Manchester City en su debut, un rival de otro calibre que igual dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo. Ahora, en el Vitality Stadium, tiene la chance de mostrar otra cara ante su gente.
Everton, en cambio, arrancó con una goleada 2-0 sobre Crystal Palace que lo tiene cuarto en la tabla con puntaje ideal. Llega con confianza y con la idea de dar un golpe de mano lejos de casa.
El historial entre Bournemouth y Everton
El historial entre ambos tiene 22 antecedentes, con ventaja para Bournemouth: 12 victorias contra 8 de Everton y 2 empates. En materia de goles también manda el local, 39 contra 32. Los cruces recientes muestran cierta alternancia, aunque Bournemouth se quedó con los dos últimos duelos directos.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2026
|Everton vs. Bournemouth
|1-2
|Premier League
|02/12/2025
|Bournemouth vs. Everton
|0-1
|Premier League
|26/07/2025
|Everton vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League Summer Series
|08/02/2025
|Everton vs. Bournemouth
|0-2
|FA Cup
|04/01/2025
|Bournemouth vs. Everton
|1-0
|Premier League
|31/08/2024
|Everton vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|30/03/2024
|Bournemouth vs. Everton
|2-1
|Premier League
|07/10/2023
|Everton vs. Bournemouth
|3-0
|Premier League
|28/05/2023
|Everton vs. Bournemouth
|1-0
|Premier League
|12/11/2022
|Bournemouth vs. Everton
|3-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Crystal Palace vs. Man City
|Viernes 28 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|Sábado 29 de agosto
|05:30
|08:30
|13:30
|Coventry vs. Hull
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Tottenham vs. Newcastle
|Sábado 29 de agosto
|10:30
|13:30
|18:30
|Sunderland vs. Fulham
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Leeds vs. Brentford
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Chelsea vs. Brighton
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Manchester United vs. Ipswich Town
|Domingo 30 de agosto
|09:30
|12:30
|17:30
|Aston Villa vs. Arsenal
|Lunes 31 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Everton se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Bournemouth suma 0 puntos en el torneo.
- Everton suma 3 puntos tras vencer a Crystal Palace.