Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Everton por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Bournemouth y Everton se enfrentan en el Estadio Vitality Stadium. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Everton por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Everton por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Bournemouth y Everton se enfrentan en el Estadio Vitality Stadium. Los detalles de la televisación.

Bournemouth llega con la necesidad de reaccionar tras el traspié inicial, mientras Everton quiere confirmar que el triunfo ante Crystal Palace no fue un espejismo.

Todavía es temprano en la Premier League, pero ninguno de los dos quiere quedar rezagado en la tabla desde la segunda fecha. Un resultado positivo puede marcar el tono de las primeras semanas.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Hora local del estadio: 15:00 hs
  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local cayó 1-2 como visitante ante Manchester City en su debut, un rival de otro calibre que igual dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo. Ahora, en el Vitality Stadium, tiene la chance de mostrar otra cara ante su gente.

Everton, en cambio, arrancó con una goleada 2-0 sobre Crystal Palace que lo tiene cuarto en la tabla con puntaje ideal. Llega con confianza y con la idea de dar un golpe de mano lejos de casa.

El historial entre Bournemouth y Everton

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes, con ventaja para Bournemouth: 12 victorias contra 8 de Everton y 2 empates. En materia de goles también manda el local, 39 contra 32. Los cruces recientes muestran cierta alternancia, aunque Bournemouth se quedó con los dos últimos duelos directos.

FechaPartidoResultadoTorneo
10/02/2026Everton vs. Bournemouth1-2Premier League
02/12/2025Bournemouth vs. Everton0-1Premier League
26/07/2025Everton vs. Bournemouth0-3Premier League Summer Series
08/02/2025Everton vs. Bournemouth0-2FA Cup
04/01/2025Bournemouth vs. Everton1-0Premier League
31/08/2024Everton vs. Bournemouth2-3Premier League
30/03/2024Bournemouth vs. Everton2-1Premier League
07/10/2023Everton vs. Bournemouth3-0Premier League
28/05/2023Everton vs. Bournemouth1-0Premier League
12/11/2022Bournemouth vs. Everton3-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Crystal Palace vs. Man CityViernes 28 de agosto13:0016:0021:00
Liverpool vs. Nottingham ForestSábado 29 de agosto05:3008:3013:30
Coventry vs. HullSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Tottenham vs. NewcastleSábado 29 de agosto10:3013:3018:30
Sunderland vs. FulhamDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Leeds vs. BrentfordDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Chelsea vs. BrightonDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Manchester United vs. Ipswich TownDomingo 30 de agosto09:3012:3017:30
Aston Villa vs. ArsenalLunes 31 de agosto13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bournemouth y Everton se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Bournemouth suma 0 puntos en el torneo.
  • Everton suma 3 puntos tras vencer a Crystal Palace.
redaccion-bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones