Balogun, el delantero al que FIFA retiró la roja en el Mundial 2026, estuvo a punto de evitar la llegada de Enzo Fernández a Manchester City

El delantero de USA, figura en el Mundial, clave en una operación a tres bandas que casi termina con el fichaje de Enzo Fernández a Manchester City.

Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City. Sin duda hablamos de uno de los fichajes más importantes del verano y por sumas históricas. Antes de que los Skyblues cerrasen todo con Chelsea, una operación a tres bandas con Folarin Balogun como protagonista casi hace que se caiga todo.

Manchester City paga por Enzo sumas cercanas a los 146 millones de euros. Antes de que se cerrase la operación todo pudo caer gracias a las charlas entre Chelsea, Mónaco y Everton. Los Toffees de la Premier League buscaban a Folarin Balogun en un fichaje que parecía hecho desde ayer. Poco a poco llegaron rumores de una prueba médica que no fue superada y todos los clubes implicados temían por el fichaje de Fernández.

¿Por qué? Mónaco necesitaba dinero en el final de mercado. Pretenderían ganarlo con Balogun, pero la chance de que su fichaje se cayese les hizo tener charlas con Chelsea por el volante Lamine Camara. Un hecho clave para que Chelsea soltase a Enzo al City, pues sin un reemplazante no les hubieran dejado quedarse con el argentino. Tras los problemas con Folarin, todo parecía encaminarse a un éxito a tres bandas.

Pero Mónaco y Everton retomaron charlas cerca del final de mercado por Folarin Balogun. Pretendían que la operación se hiciera sin un reconocimiento médico 100% aprobado; esto hacía que la salida de Camara al Chelsea quedara descartada (porque el club francés subió el precio de su venta) y que los blues no tuvieran reemplazo para Enzo Fernández.

Camara, el reemplazo que Chelsea no pudo tener tras la salida de Enzo: GETTY

Ahí aparece el Chelsea como salvador de la jornada. Mientras los nuevos intentos por cerrar la venta de Balogun se caían, los londinenses no faltaron a su palabra con Manchester City y Enzo de dejarle salir de Stamford Bridge. Fernández se iba al Etihad sobre la medianoche y su ya ex club se quedó sin Camara. Mónaco fue el más perjudicado de todos al no conseguir ninguna de las posibles ventas que rozó en el final del mercado. Enzo está, gracias a los blues, en el norte de Inglaterra.

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Tagliafico no se cayó por temas económicos

Durante horas su futuro se debatió entre Juventus y Atlético de Madrid. Los colchoneros estaban pendientes de las salidas de Josema Giménez al Deportivo de La Coruña y de Thomas Lemar al Elche para abrir hueco al lateral. Terminó pasando esto, pero no se apostó por Nico y sí por un canterano que ahora tendrá ficha del primer equipo.

Atlético de Madrid ha negado a medios como AS o Cadena SER que el fichaje de Tagliafico se cayera por las demoras en las salidas o ausencia de Fair Play Financiero para abordar su fichaje. El juvenil Dani Martínez fue el elegido para completar la plantilla de Diego Pablo Simeone, que se queda ahora solo con Alejandro Grimaldo en el lateral izquierdo como mínimo hasta el mes de enero.

Datos claves

Folarin Balogun trabó las negociaciones entre Mónaco y Everton al no pasar revisiones médicas.

trabó las negociaciones entre Mónaco y Everton al no pasar revisiones médicas. Enzo Fernández cerró su traspaso al Manchester City a cambio de 146 millones.

cerró su traspaso al Manchester City a cambio de 146 millones. Nicolás Tagliafico no llegó al Atlético de Madrid por decisión técnica sobre Dani Martínez.