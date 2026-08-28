Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Newcastle por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Tottenham y Newcastle se enfrentan en el Estadio Tottenham Hotspur Stadium. Los detalles de la televisación.
El Tottenham llega con la urgencia de borrar el mal sabor de la primera fecha, donde se fue goleado como visitante.
Todavía es temprano en la temporada, pero para el local ya es una final chica: necesita reaccionar antes de que la tabla empiece a pesar. El Newcastle, en cambio, llega con la tranquilidad de haber sumado ante un rival de peso.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 17:30 hs
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 12:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: NBC, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham arrancó de la peor manera posible: cayó 0-3 como visitante frente al Brentford y quedó en el puesto 18, todavía sin puntos. La visita al Tottenham Hotspur Stadium se juega en el momento justo para intentar dar vuelta la página.
El Newcastle, por su parte, dejó una buena imagen en su presentación al empatar 2-2 de local contra el Liverpool. Esa igualdad lo tiene en la décima posición con un punto, un arranque modesto pero sin sobresaltos negativos.
El historial entre Tottenham y Newcastle
El historial entre ambos es largo y bastante parejo: 154 partidos, con 66 triunfos para el Tottenham, 57 para el Newcastle y 32 empates. En goles también manda el local, 262 contra 232, aunque esa diferencia se construyó a lo largo de muchísimos años de cruces. Lo más llamativo es la tendencia reciente: en los últimos enfrentamientos el Newcastle se quedó con varias victorias, incluida una goleada 6-1 y otra 4-0, lo que muestra que la superioridad histórica del Tottenham no se refleja en los duelos más cercanos.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2026
|Tottenham vs. Newcastle
|1-2
|Premier League
|02/12/2025
|Newcastle vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|29/10/2025
|Newcastle vs. Tottenham
|2-0
|League Cup
|03/08/2025
|Tottenham vs. Newcastle
|1-1
|Club Friendlies
|04/01/2025
|Tottenham vs. Newcastle
|1-2
|Premier League
|01/09/2024
|Newcastle vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/05/2024
|Newcastle vs. Tottenham
|1-1
|Club Friendlies
|13/04/2024
|Newcastle vs. Tottenham
|4-0
|Premier League
|10/12/2023
|Tottenham vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|23/04/2023
|Newcastle vs. Tottenham
|6-1
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Crystal Palace vs. Man City
|Viernes 28 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|Sábado 29 de agosto
|05:30
|08:30
|13:30
|Coventry vs. Hull
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Bournemouth vs. Everton
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Sunderland vs. Fulham
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Leeds vs. Brentford
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Chelsea vs. Brighton
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Manchester United vs. Ipswich Town
|Domingo 30 de agosto
|09:30
|12:30
|17:30
|Aston Villa vs. Arsenal
|Lunes 31 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Tottenham y Newcastle se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tottenham suma 0 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 1 punto en el torneo.