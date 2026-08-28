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Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Newcastle por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Tottenham y Newcastle se enfrentan en el Estadio Tottenham Hotspur Stadium. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Newcastle por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Newcastle por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Tottenham y Newcastle se enfrentan en el Estadio Tottenham Hotspur Stadium. Los detalles de la televisación.

El Tottenham llega con la urgencia de borrar el mal sabor de la primera fecha, donde se fue goleado como visitante.

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Todavía es temprano en la temporada, pero para el local ya es una final chica: necesita reaccionar antes de que la tabla empiece a pesar. El Newcastle, en cambio, llega con la tranquilidad de haber sumado ante un rival de peso.

Horario del partido

  • Hora local del estadio: 17:30 hs
  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 12:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham arrancó de la peor manera posible: cayó 0-3 como visitante frente al Brentford y quedó en el puesto 18, todavía sin puntos. La visita al Tottenham Hotspur Stadium se juega en el momento justo para intentar dar vuelta la página.

El Newcastle, por su parte, dejó una buena imagen en su presentación al empatar 2-2 de local contra el Liverpool. Esa igualdad lo tiene en la décima posición con un punto, un arranque modesto pero sin sobresaltos negativos.

El historial entre Tottenham y Newcastle

El historial entre ambos es largo y bastante parejo: 154 partidos, con 66 triunfos para el Tottenham, 57 para el Newcastle y 32 empates. En goles también manda el local, 262 contra 232, aunque esa diferencia se construyó a lo largo de muchísimos años de cruces. Lo más llamativo es la tendencia reciente: en los últimos enfrentamientos el Newcastle se quedó con varias victorias, incluida una goleada 6-1 y otra 4-0, lo que muestra que la superioridad histórica del Tottenham no se refleja en los duelos más cercanos.

FechaPartidoResultadoTorneo
10/02/2026Tottenham vs. Newcastle1-2Premier League
02/12/2025Newcastle vs. Tottenham2-2Premier League
29/10/2025Newcastle vs. Tottenham2-0League Cup
03/08/2025Tottenham vs. Newcastle1-1Club Friendlies
04/01/2025Tottenham vs. Newcastle1-2Premier League
01/09/2024Newcastle vs. Tottenham2-1Premier League
22/05/2024Newcastle vs. Tottenham1-1Club Friendlies
13/04/2024Newcastle vs. Tottenham4-0Premier League
10/12/2023Tottenham vs. Newcastle4-1Premier League
23/04/2023Newcastle vs. Tottenham6-1Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Crystal Palace vs. Man CityViernes 28 de agosto13:0016:0021:00
Liverpool vs. Nottingham ForestSábado 29 de agosto05:3008:3013:30
Coventry vs. HullSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Bournemouth vs. EvertonSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Sunderland vs. FulhamDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Leeds vs. BrentfordDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Chelsea vs. BrightonDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Manchester United vs. Ipswich TownDomingo 30 de agosto09:3012:3017:30
Aston Villa vs. ArsenalLunes 31 de agosto13:0016:0021:00

En síntesis

  • Tottenham y Newcastle se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Tottenham suma 0 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 1 punto en el torneo.
redaccion-bolavip
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