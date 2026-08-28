Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan en el Estadio Anfield. Los detalles de la televisación.
Liverpool llega golpeado por un arranque que no esperaba y necesita reaccionar rápido en Anfield ante un Nottingham Forest que todavía no sumó de a tres.
Es apenas la segunda fecha, pero ninguno de los dos quiere quedar atrás en la tabla desde tan temprano. Para el Liverpool es una chance de mostrar que el traspié inicial fue solo un mal día.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 12:30 hs
- México (CDMX): 05:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 08:30 hs
- Colombia: 06:30 hs
- Perú: 06:30 hs
- Chile: 07:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: fuboTV, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El local empató 2-2 como visitante frente al Newcastle y quedó undécimo con un punto, un arranque que no es el que se esperaba de un candidato como el Liverpool. La localía en Anfield puede ser la excusa perfecta para reencontrarse con el triunfo.
El Nottingham Forest, en cambio, perdió 0-1 como local ante el Leeds y todavía no sabe lo que es ganar en el campeonato. Llega a Anfield sin puntos y con la necesidad de revertir esa imagen cuanto antes.
El historial entre Liverpool y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene 91 partidos y una diferencia clara a favor del Liverpool, que ganó 45 veces contra 22 del Nottingham Forest, con 24 empates de por medio. En goles la cuenta también favorece a los de Anfield, 146 contra 88. Sin embargo, los cruces más recientes muestran que el Nottingham Forest supo dar sorpresas, con victorias incluidas en la última temporada.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|0-1
|Premier League
|22/11/2025
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|0-3
|Premier League
|14/01/2025
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|1-1
|Premier League
|14/09/2024
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|0-1
|Premier League
|02/03/2024
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|0-1
|Premier League
|29/10/2023
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|22/04/2023
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|3-2
|Premier League
|22/10/2022
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|1-0
|Premier League
|20/03/2022
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|0-1
|FA Cup
|05/04/1999
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Crystal Palace vs. Man City
|Viernes 28 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
|Coventry vs. Hull
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Bournemouth vs. Everton
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Tottenham vs. Newcastle
|Sábado 29 de agosto
|10:30
|13:30
|18:30
|Sunderland vs. Fulham
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Leeds vs. Brentford
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Chelsea vs. Brighton
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Manchester United vs. Ipswich Town
|Domingo 30 de agosto
|09:30
|12:30
|17:30
|Aston Villa vs. Arsenal
|Lunes 31 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Liverpool suma 1 punto en el torneo.
- Nottingham Forest suma 0 puntos en el torneo.