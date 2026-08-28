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Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan en el Estadio Anfield. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan en el Estadio Anfield. Los detalles de la televisación.

Liverpool llega golpeado por un arranque que no esperaba y necesita reaccionar rápido en Anfield ante un Nottingham Forest que todavía no sumó de a tres.

Es apenas la segunda fecha, pero ninguno de los dos quiere quedar atrás en la tabla desde tan temprano. Para el Liverpool es una chance de mostrar que el traspié inicial fue solo un mal día.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 12:30 hs
  • México (CDMX): 05:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 07:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 04:30 hs
  • Argentina: 08:30 hs
  • Colombia: 06:30 hs
  • Perú: 06:30 hs
  • Chile: 07:30 hs
  • España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local empató 2-2 como visitante frente al Newcastle y quedó undécimo con un punto, un arranque que no es el que se esperaba de un candidato como el Liverpool. La localía en Anfield puede ser la excusa perfecta para reencontrarse con el triunfo.

El Nottingham Forest, en cambio, perdió 0-1 como local ante el Leeds y todavía no sabe lo que es ganar en el campeonato. Llega a Anfield sin puntos y con la necesidad de revertir esa imagen cuanto antes.

El historial entre Liverpool y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene 91 partidos y una diferencia clara a favor del Liverpool, que ganó 45 veces contra 22 del Nottingham Forest, con 24 empates de por medio. En goles la cuenta también favorece a los de Anfield, 146 contra 88. Sin embargo, los cruces más recientes muestran que el Nottingham Forest supo dar sorpresas, con victorias incluidas en la última temporada.

FechaPartidoResultadoTorneo
22/02/2026Nottingham Forest vs. Liverpool0-1Premier League
22/11/2025Liverpool vs. Nottingham Forest0-3Premier League
14/01/2025Nottingham Forest vs. Liverpool1-1Premier League
14/09/2024Liverpool vs. Nottingham Forest0-1Premier League
02/03/2024Nottingham Forest vs. Liverpool0-1Premier League
29/10/2023Liverpool vs. Nottingham Forest3-0Premier League
22/04/2023Liverpool vs. Nottingham Forest3-2Premier League
22/10/2022Nottingham Forest vs. Liverpool1-0Premier League
20/03/2022Nottingham Forest vs. Liverpool0-1FA Cup
05/04/1999Nottingham Forest vs. Liverpool2-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Crystal Palace vs. Man CityViernes 28 de agosto13:0016:0021:00
Coventry vs. HullSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Bournemouth vs. EvertonSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Tottenham vs. NewcastleSábado 29 de agosto10:3013:3018:30
Sunderland vs. FulhamDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Leeds vs. BrentfordDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Chelsea vs. BrightonDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Manchester United vs. Ipswich TownDomingo 30 de agosto09:3012:3017:30
Aston Villa vs. ArsenalLunes 31 de agosto13:0016:0021:00

En síntesis

  • Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Liverpool suma 1 punto en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 0 puntos en el torneo.
redaccion-bolavip
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