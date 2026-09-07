Al-Ittihad de Richard Ríos se burló de Cristiano Ronaldo: “La insolencia continúa”

Derrota del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en una nueva jornada del campeonato de Arabia Saudita. Todo ello frente al Al-Ittihad, donde el colombiano Richard Ríos tuvo sus primeros minutos oficiales tras salir del Benfica. Una imagen del portugués observando un papel con instrucciones para su compatriota Danilo Pereira generó un cruce en redes sociales.

“¡Haciendo trampa y aun perdiendo!”, le dedicaron desde la cuenta oficial de Al-Ittihad a CR7. La imagen del luso mientras intentaba ver el papel con instrucciones para Danilo Pereira recorre las redes sociales por estas fechas. Fue un encuentro caliente y donde incluso algunos jugadores del Al-Nassr se negaron a hacer declaraciones con la prensa producto de lo que entendieron como un choque absolutamente condicionado por el arbitraje.

La declaración más fuerte sobre el tema llegó gracias a João Félix. El delantero portugués se negó a hablar con los medios de comunicación presentes en el estadio tras el final del encuentro. Solamente dejó una icónica frase que después daría para otra respuesta en redes sociales por parte de Al-Ittihad: “No voy a hablar con vosotros, porque si hablo dejaré al descubierto lo que ocurre en la liga”.

“Desde la perspectiva del brigadier… La insolencia continúa”, palabras del equipo de Richard Ríos tras su victoria con goles de George Ilenikhena. Luego descontaría Ângelo Gabriel en una jornada 5 de la Saudi Pro League donde el vigente campeón del certamen terminó perdiendo su invicto ante Al-Ittihad.

من مـنظور العـميد 👓

تسـتمر السـطوة 👋#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/L2Peel7xgY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 5, 2026

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Fue una jornada donde vivimos los primeros minutos de Richard Ríos. El cafetero, tras un semestre con luces y sombras en el Benfica, salió rumbo a Arabia Saudita después de la Copa del Mundo. Ingresó por Mukhtar Ali en el minuto 46 para empezar su historia en un club histórico donde comparte plantel con figuras como Danilo Pereira, Moussa Diaby, Steven Bergwijn o Houssem Aouar.

¿Messi y Cristiano Ronaldo juntos por primera vez?

El partido de despedida que le quedó pendiente a Carlos Tévez podría ser el momento esperado por muchos. En diciembre podría llegar en Buenos Aires la chance de ver por única vez en la historia a los GOATs de esta generación compartiendo una vez más el césped. La idea de un partido donde los veamos juntos emociona a todo el panorama futbolero.

“¿Cristiano y Messi? Los juntamos, los juntamos. A Cristiano lo voy a buscar yo. No es que viene, lo voy a buscar yo”, declaraba el Apache alrededor de la posibilidad de unir a ambas figuras en el partido que supondrá la despedida a su carrera individual. Recordemos que nunca, hasta la fecha, CR7 ha tenido minutos oficiales en territorio argentino.

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