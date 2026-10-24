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Premier League

Alineaciones de Arsenal y Everton por la Premier League: formaciones probables

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal vs. Everton, Premier League
Arsenal vs. Everton, Premier League

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Nottingham Forest y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Chelsea y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Arsenal y Everton

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze, Kai Havertz, Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

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Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Merlin Röhl, Thierno Barry, Jack Grealish. DT: David Moyes.

Bajas y ausentes de Arsenal y Everton

Arsenal:

  • William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Piero Hincapié (lesión de tobillo)
  • Christos Tzolis (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Martín Zubimendi (golpe)
  • Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

Everton:

  • Vitali Mykolenko (golpe)

La previa de Arsenal y Everton: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Historial: 215 cruces — Arsenal ganó 109, Everton ganó 61 y empataron 45
  • Último antecedente: 14/03/2026: Arsenal 2-0 Everton
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Liverpool, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Everton: vs. Newcastle, lunes 2 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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