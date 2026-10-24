Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Arsenal empató 2-2 como visitante ante FC Bayern en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Forest.

En su último compromiso, Everton perdió 0-2 como local ante Chelsea. El conjunto marcha 8° con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.

El historial entre Arsenal y Everton

Arsenal y Everton se enfrentaron 215 veces en los últimos años: 109 triunfos de Arsenal, 61 de Everton y 45 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Arsenal vs. Everton 2-0 Premier League 20/12/2025 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 05/04/2025 Everton vs. Arsenal 1-1 Premier League 14/12/2024 Arsenal vs. Everton 0-0 Premier League 19/05/2024 Arsenal vs. Everton 2-1 Premier League 17/09/2023 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 01/03/2023 Arsenal vs. Everton 4-0 Premier League 04/02/2023 Everton vs. Arsenal 1-0 Premier League 16/07/2022 Arsenal vs. Everton 2-0 Club Friendlies 22/05/2022 Arsenal vs. Everton 5-1 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Aston Villa vs. Man City Sábado 24 de octubre 05:30 08:30 13:30 Coventry vs. Fulham Sábado 24 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Tottenham Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis