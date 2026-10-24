Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.
Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Arsenal empató 2-2 como visitante ante FC Bayern en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Forest.
En su último compromiso, Everton perdió 0-2 como local ante Chelsea. El conjunto marcha 8° con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.
El historial entre Arsenal y Everton
Arsenal y Everton se enfrentaron 215 veces en los últimos años: 109 triunfos de Arsenal, 61 de Everton y 45 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Arsenal vs. Everton
|2-0
|Premier League
|20/12/2025
|Everton vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|05/04/2025
|Everton vs. Arsenal
|1-1
|Premier League
|14/12/2024
|Arsenal vs. Everton
|0-0
|Premier League
|19/05/2024
|Arsenal vs. Everton
|2-1
|Premier League
|17/09/2023
|Everton vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|01/03/2023
|Arsenal vs. Everton
|4-0
|Premier League
|04/02/2023
|Everton vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|16/07/2022
|Arsenal vs. Everton
|2-0
|Club Friendlies
|22/05/2022
|Arsenal vs. Everton
|5-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Aston Villa vs. Man City
|Sábado 24 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Coventry vs. Fulham
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Tottenham
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo y UNIVERSO.
- Arsenal suma 18 puntos en el torneo.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.