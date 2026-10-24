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Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Everton, Premier League
Arsenal vs. Everton, Premier League

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Arsenal empató 2-2 como visitante ante FC Bayern en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Forest.

En su último compromiso, Everton perdió 0-2 como local ante Chelsea. El conjunto marcha 8° con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.

El historial entre Arsenal y Everton

Arsenal y Everton se enfrentaron 215 veces en los últimos años: 109 triunfos de Arsenal, 61 de Everton y 45 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Arsenal vs. Everton2-0Premier League
20/12/2025Everton vs. Arsenal0-1Premier League
05/04/2025Everton vs. Arsenal1-1Premier League
14/12/2024Arsenal vs. Everton0-0Premier League
19/05/2024Arsenal vs. Everton2-1Premier League
17/09/2023Everton vs. Arsenal0-1Premier League
01/03/2023Arsenal vs. Everton4-0Premier League
04/02/2023Everton vs. Arsenal1-0Premier League
16/07/2022Arsenal vs. Everton2-0Club Friendlies
22/05/2022Arsenal vs. Everton5-1Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Aston Villa vs. Man CitySábado 24 de octubre05:3008:3013:30
Coventry vs. FulhamSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. TottenhamSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo y UNIVERSO.
  • Arsenal suma 18 puntos en el torneo.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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