Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brentford y Everton

Brentford (4-4-2): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter, Jaidon Anthony, Mamadou Sangaré, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Callum Wilson, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Röhl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.

Bajas y ausentes de Brentford y Everton

Brentford:

Fábio Carvalho (golpe)

Rico Henry (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Igor Thiago (expulsión; vuelve en 3 fechas)

Everton:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Brentford y Everton: todo lo que hay que saber

Día: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Brentford Community Stadium

Brentford Community Stadium Historial: 22 cruces — Brentford ganó 9, Everton ganó 7 y empataron 7

22 cruces — Brentford ganó 9, Everton ganó 7 y empataron 7 Último antecedente: 11/04/2026: Brentford 2-2 Everton

11/04/2026: Brentford 2-2 Everton Próximo partido de Brentford: vs. Manchester United, sábado 28 de noviembre

vs. Manchester United, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Everton: vs. Liverpool, domingo 29 de noviembre