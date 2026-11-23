Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Everton llega con tres triunfos seguidos y una confianza que no tenía hace unas semanas, mientras Brentford busca cortar una racha irregular en su propia cancha.
Son dos equipos de mitad de tabla que se juegan meterse en zona de pelea por los puestos europeos, algo que en esta Premier League todavía está al alcance de varios.
La actualidad de ambos equipos
Brentford viene de un golpe duro: cayó 0-2 como visitante ante Brighton y antes de eso había mostrado una imagen más sólida con el triunfo 2-0 frente a Forest. La derrota contra Sunderland en ese tramo deja en claro que el equipo todavía no logra sostener continuidad en sus resultados. Hoy está décimo con 14 puntos, en una posición cómoda pero sin margen para relajarse.
Enfrente llega un Everton que encadenó tres victorias al hilo, incluyendo dos frente a Newcastle y una más reciente ante Coventry por 3-1. Esa seguidilla lo instaló séptimo en la tabla con 16 unidades, a tiro de los puestos de arriba. El envión anímico es evidente y llega a esta visita como el equipo que mejor viene jugando de los dos.
El historial entre Brentford y Everton
El historial entre ambos está muy parejo: de 22 enfrentamientos, Brentford ganó 9, Everton 7 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de turno en cada caso. En los cruces más recientes no hubo grandes goleadas: empates ajustados y triunfos cortos marcan la tendencia de los últimos años, aunque también hay un antecedente de Everton goleando 4-1 en 2022.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Brentford vs. Everton
|2-2
|Premier League
|04/01/2026
|Everton vs. Brentford
|2-4
|Premier League
|26/02/2025
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|23/11/2024
|Everton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|27/04/2024
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|23/09/2023
|Brentford vs. Everton
|1-3
|Premier League
|11/03/2023
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|27/08/2022
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|15/05/2022
|Everton vs. Brentford
|2-3
|Premier League
|05/02/2022
|Everton vs. Brentford
|4-1
|FA Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.
- Everton suma 16 puntos tras vencer a Coventry, Newcastle y Newcastle.