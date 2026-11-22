Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool recibe a Manchester United este domingo 22 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 3-1 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 4-4 con Aston Villa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Manchester United

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Alexander Isak, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Mauricio Pochettino.

Bajas y ausentes de Liverpool y Manchester United

Liverpool:

Conor Bradley (lesión de rodilla)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados)

Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Ryan Gravenberch (lesión)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Manchester United:

Marcus Rashford (lesión de cadera)

Luke Shaw (golpe)

Carlos Baleba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

El Mehdi Maouhoub (ausencia)

La previa de Liverpool y Manchester United: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España

10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España Estadio: Estadio Anfield

Estadio Anfield Historial: 194 cruces — Liverpool ganó 65, Manchester United ganó 75 y empataron 54

194 cruces — Liverpool ganó 65, Manchester United ganó 75 y empataron 54 Último antecedente: 03/05/2026: Manchester United 3-2 Liverpool

03/05/2026: Manchester United 3-2 Liverpool Próximo partido de Liverpool: vs. Everton, domingo 29 de noviembre

vs. Everton, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Manchester United: vs. Brentford, sábado 28 de noviembre