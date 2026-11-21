Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de caer 0-1 ante Leeds y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Ipswich Town viene de caer 1-2 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tottenham e Ipswich Town

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Archie Gray, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Daizen Maeda, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.

Bajas y ausentes de Tottenham e Ipswich Town

Tottenham:

Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Tosin Adarabioyo (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Lucas Bergvall (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Mathys Tel (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Richarlison (ausencia)

Ipswich Town:

Jack Taylor (lesión de rodilla)

La previa de Tottenham e Ipswich Town: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Historial: 53 cruces — Tottenham ganó 24, Ipswich Town ganó 21 y empataron 8

53 cruces — Tottenham ganó 24, Ipswich Town ganó 21 y empataron 8 Último antecedente: 22/02/2025: Ipswich Town 1-4 Tottenham

22/02/2025: Ipswich Town 1-4 Tottenham Próximo partido de Tottenham: vs. Sunderland, domingo 29 de noviembre

vs. Sunderland, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Ipswich Town: vs. Aston Villa, sábado 28 de noviembre