Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.
Tottenham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Tottenham perdió 0-1 como visitante ante Leeds. El conjunto marcha 11° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Palace.
Ipswich Town viene de perder 1-2 como local ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.
El historial entre Tottenham e Ipswich Town
Tottenham e Ipswich Town se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 24 triunfos de Tottenham, 21 de Ipswich Town y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2025
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|10/11/2024
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|22/08/2020
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Club Friendlies
|12/01/2002
|Ipswich Town vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/12/2001
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|30/12/2000
|Ipswich Town vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
|19/08/2000
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-1
|Premier League
|08/03/1995
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Premier League
|30/08/1994
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-3
|Premier League
|19/03/1994
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Fulham
|Sábado 21 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Coventry vs. Crystal Palace
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Chelsea vs. Leeds
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Newcastle vs. Arsenal
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tottenham suma 12 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.