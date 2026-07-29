¿Juega Julián Alvarez? Atlético de Madrid vs. Getafe: alineaciones, y dónde ver el amistoso

Atlético de Madrid y Getafe se miden en las próximas horas. Esto es todo lo que tienes que saber del encuentro en medio de la trama Julián Alvarez.

Atlético de Madrid pone primera en una pretemporada que arranca contra Getafe. Los dirigidos por Diego Simeone se miden al Getafe en su ciudad deportiva por la sede del club en el Cerro del Espino en unas horas. La gran pregunta de la previa pasa por saber que ocurre con un Julián Alvarez cuyo futuro sigue en boca de todos. Estos son todos los detalles del amistoso.

Se sabe que Julián Alvarez no diputará el choque de esta tarde en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Gracias a haber disputado la última final de la Copa del Mundo, el argentino tiene licencia hasta como mínimo el próximo 10 de agosto. Es el momento donde a la espera de saber que ocurre con su hoja de vida, tiene que regresar a las instalaciones colchoneras. Barcelona no le mirará de reojo esta tarde.

Horarios del encuentro Atlético Madrid vs. Getafe

España : 20:30 hora local

: 20:30 hora local Argentina : 15:30

: 15:30 Brasil : 15:30 Uruguay : 15:30

: 15:30 : 15:30 Chile : 14:30

: 14:30 Paraguay : 14:30

: 14:30 Bolivia : 14:30

: 14:30 Venezuela : 14:30

: 14:30 Ecuador : 13:30

: 13:30 Perú : 13:30

: 13:30 Colombia : 13:30

: 13:30 Estados Unidos : 14:30 (Costa Este – NY) / 11:30 (Costa Oeste – LA)

: 14:30 (Costa Este – NY) / 11:30 (Costa Oeste – LA) México: 12:30 (Hora del Centro)

¿Quién transmite Atlético Madrid vs. Getafe?

No habrá transmisión dele encuentro al darse este puertas adentro de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. El choque por la sede del club en el Cerro del Espino será a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación ni tampoco cámaras. Habrá que seguir el duelo por medio de las redes sociales de ambas entidades.

Arranca la temporada 2026/2027 del Atlético Madrid en unas horas: TW

Posibles alineaciones Atlético Madrid vs. Getafe

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke, Hjulmand, Martin; Lookman y Kang-in Lee.

Publicidad

Getafe: Soria; García, Djené, Romero, Davinchi; Martín, Neyou; Sancris, Muñoz, Juanmi; Satriano.

Semana clave por Julián Alvarez

Desde Mundo Deportivo en Barcelona afirman que la oferta del conjunto no es infinita. Caducará en los primeros días de agosto y todo esto en un contexto donde Julián Álvarez no podrá protestar de manera pública para intentar salir de la entidad de la capital española. La normativa de LaLiga hace entender que los jugadores con un periodo entre los tres y los cinco años de contrato vigente no puedan forzar su salida al entender que dicho hecho debe ser penado gracias a las consecuencias que tendría de cara a futuros presidentes en el mercado de fichajes.

Desde Barcelona siguen teniendo Julián Alvarez como prioridad absoluta. El problema pasa por entender que más pronto que el equipo de Hansi Flick necesitará un delantero de peso para reemplazar los goles de Robert Lewandowski. Eli Junior Kroupi Del Bournemouth e igualmente Joao Pedro del Chelsea aparecen como segundas opciones a la búsqueda de goles que hace el club ahora mismo.

Datos claves

Atlético de Madrid jugará contra Getafe en un amistoso a puertas cerradas.

jugará contra Getafe en un amistoso a puertas cerradas. Julián Álvarez no disputará el partido tras recibir licencia hasta el 10 de agosto.

no disputará el partido tras recibir licencia hasta el 10 de agosto. El encuentro entre Atlético de Madrid y Getafe iniciará a las 20:30 de España.