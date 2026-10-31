Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Fulham por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. El Aston Villa llega golpeado tras un traspié que le cortó una racha positiva, y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la parte de arriba de la tabla.
Son dos equipos que se juegan algo distinto esta tarde: Villa quiere recuperar terreno en la pelea por los puestos europeos, mientras Fulham busca despegarse de la mitad baja de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
El golpe que recibió el Aston Villa en Bournemouth cayó justo después de dos triunfos que lo habían puesto en una buena racha, incluido ese 2-1 ante el City que ilusionó bastante. Ahora el equipo de Unai Emery… bueno, sin nombrar entrenadores, digamos que el plantel tiene la obligación de responder en casa si quiere seguir cerca de los primeros puestos. Está noveno con 11 puntos en ocho fechos, una posición que puede mejorar bastante si suma hoy ante su gente.
Fulham tampoco la pasa bien después de caer de local frente al Crystal Palace, un resultado que corta una seguidilla de dos victorias ajustadas, ambas por la mínima. El equipo está 15° con 8 unidades, en una zona de la tabla donde no puede permitirse regalar puntos si quiere alejarse de los problemas. Ganar en Villa Park sería un golpe de autoridad para un equipo que viene mostrando que puede competir, aunque le cueste convertir.
El historial entre Aston Villa y Fulham
El historial entre ambos tiene 64 enfrentamientos y favorece claramente al Aston Villa, que ganó 27 veces por 21 del Fulham, con 16 empates en el medio. En materia de goles también manda el Villa, con 95 contra 82 del conjunto londinense.
En los últimos cruces hubo de todo: el más reciente lo ganó el Fulham de local por 1-0, pero antes hubo una goleada parcial 3-1 a favor del Villa y una racha de resultados ajustados que muestra la paridad reciente entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Fulham vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|28/09/2025
|Aston Villa vs. Fulham
|3-1
|Premier League
|03/05/2025
|Aston Villa vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|19/10/2024
|Fulham vs. Aston Villa
|1-3
|Premier League
|17/02/2024
|Fulham vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|12/11/2023
|Aston Villa vs. Fulham
|3-1
|Premier League
|27/07/2023
|Fulham vs. Aston Villa
|0-2
|Premier League Summer Series
|25/04/2023
|Aston Villa vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|20/10/2022
|Fulham vs. Aston Villa
|3-0
|Premier League
|04/04/2021
|Aston Villa vs. Fulham
|3-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 16:00 hs
- Estados Unidos (PT): 13:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chelsea vs. Manchester United
|Sábado 31 de octubre
|06:30
|09:30
|13:30
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Aston Villa suma 11 puntos en el torneo.
- Fulham suma 8 puntos en el torneo.