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Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Fulham por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Fulham, Premier League
Aston Villa vs. Fulham, Premier League

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. El Aston Villa llega golpeado tras un traspié que le cortó una racha positiva, y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la parte de arriba de la tabla.

Son dos equipos que se juegan algo distinto esta tarde: Villa quiere recuperar terreno en la pelea por los puestos europeos, mientras Fulham busca despegarse de la mitad baja de la Premier League.

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La actualidad de ambos equipos

El golpe que recibió el Aston Villa en Bournemouth cayó justo después de dos triunfos que lo habían puesto en una buena racha, incluido ese 2-1 ante el City que ilusionó bastante. Ahora el equipo de Unai Emery… bueno, sin nombrar entrenadores, digamos que el plantel tiene la obligación de responder en casa si quiere seguir cerca de los primeros puestos. Está noveno con 11 puntos en ocho fechos, una posición que puede mejorar bastante si suma hoy ante su gente.

Fulham tampoco la pasa bien después de caer de local frente al Crystal Palace, un resultado que corta una seguidilla de dos victorias ajustadas, ambas por la mínima. El equipo está 15° con 8 unidades, en una zona de la tabla donde no puede permitirse regalar puntos si quiere alejarse de los problemas. Ganar en Villa Park sería un golpe de autoridad para un equipo que viene mostrando que puede competir, aunque le cueste convertir.

El historial entre Aston Villa y Fulham

El historial entre ambos tiene 64 enfrentamientos y favorece claramente al Aston Villa, que ganó 27 veces por 21 del Fulham, con 16 empates en el medio. En materia de goles también manda el Villa, con 95 contra 82 del conjunto londinense.

En los últimos cruces hubo de todo: el más reciente lo ganó el Fulham de local por 1-0, pero antes hubo una goleada parcial 3-1 a favor del Villa y una racha de resultados ajustados que muestra la paridad reciente entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Fulham vs. Aston Villa1-0Premier League
28/09/2025Aston Villa vs. Fulham3-1Premier League
03/05/2025Aston Villa vs. Fulham1-0Premier League
19/10/2024Fulham vs. Aston Villa1-3Premier League
17/02/2024Fulham vs. Aston Villa1-2Premier League
12/11/2023Aston Villa vs. Fulham3-1Premier League
27/07/2023Fulham vs. Aston Villa0-2Premier League Summer Series
25/04/2023Aston Villa vs. Fulham1-0Premier League
20/10/2022Fulham vs. Aston Villa3-0Premier League
04/04/2021Aston Villa vs. Fulham3-1Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 16:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 13:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Aston Villa suma 11 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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