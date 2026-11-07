Alineaciones de Fulham y Newcastle por la Premier League: formaciones probables

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de empatar 1-1 con Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Fulham y Newcastle

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Fabian Schär, Dan Burn, Lewis Hall, Nico González, Joe Willock, Sean Steur, Anthony Elanga, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Bajas y ausentes de Fulham y Newcastle

Fulham:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Newcastle:

Lewis Miley (golpe)

Valentino Livramento (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Matias Fernandez-Pardo (enfermedad)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Jacob Ramsey (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Fulham y Newcastle: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Estadio Craven Cottage

Estadio Craven Cottage Historial: 56 cruces — Fulham ganó 25, Newcastle ganó 22 y empataron 9

56 cruces — Fulham ganó 25, Newcastle ganó 22 y empataron 9 Último antecedente: 24/05/2026: Fulham 2-0 Newcastle

24/05/2026: Fulham 2-0 Newcastle Próximo partido de Fulham: vs. Man City, sábado 21 de noviembre

vs. Man City, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Newcastle: vs. Arsenal, sábado 21 de noviembre