Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llega con el envión que esperaba y eso hace más parejo el duelo de este sábado. La diferencia en la tabla es mínima y ambos necesitan cortar una racha floja.
Son equipos que pelean por meterse en la mitad alta de la tabla y no pueden permitirse otro traspié si quieren acercarse a los puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham llega golpeado tras caer como local ante el Palace y rescatar apenas un empate en su visita más reciente al Villa. Está 15° con 9 puntos en 9 partidos, una campaña que todavía no termina de despegar y que necesita un triunfo en casa para cortar la seguidilla de resultados irregulares.
El Newcastle no la pasa mejor: viene de perder dos seguidos contra el Everton, incluyendo una goleada 3-1 como visitante. Con 11 puntos y el puesto 13, el equipo tiene con qué pelear arriba pero necesita frenar la caída antes de que se transforme en una crisis de resultados.
El historial entre Fulham y Newcastle
El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Fulham: 25 triunfos contra 22 del Newcastle en 56 enfrentamientos, y 9 empates que confirman lo cerrado de la serie. En goles también es parejo, con el Newcastle apenas arriba por 82 a 79.
En los cruces más recientes el Newcastle se impuso en dos de los últimos tres, aunque el Fulham ganó el más reciente de todos, 2-0 en mayo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Fulham vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|17/12/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|League Cup
|25/10/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|01/02/2025
|Newcastle vs. Fulham
|1-2
|Premier League
|21/09/2024
|Fulham vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-1
|Premier League
|27/01/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-2
|FA Cup
|16/12/2023
|Newcastle vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|15/01/2023
|Newcastle vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|01/10/2022
|Fulham vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Tottenham
|Sábado 7 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Arsenal vs. Hull
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Nottingham Forest vs. Man City
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Fulham suma 9 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.