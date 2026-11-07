Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llega con el envión que esperaba y eso hace más parejo el duelo de este sábado. La diferencia en la tabla es mínima y ambos necesitan cortar una racha floja.

Son equipos que pelean por meterse en la mitad alta de la tabla y no pueden permitirse otro traspié si quieren acercarse a los puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham llega golpeado tras caer como local ante el Palace y rescatar apenas un empate en su visita más reciente al Villa. Está 15° con 9 puntos en 9 partidos, una campaña que todavía no termina de despegar y que necesita un triunfo en casa para cortar la seguidilla de resultados irregulares.

El Newcastle no la pasa mejor: viene de perder dos seguidos contra el Everton, incluyendo una goleada 3-1 como visitante. Con 11 puntos y el puesto 13, el equipo tiene con qué pelear arriba pero necesita frenar la caída antes de que se transforme en una crisis de resultados.

El historial entre Fulham y Newcastle

El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Fulham: 25 triunfos contra 22 del Newcastle en 56 enfrentamientos, y 9 empates que confirman lo cerrado de la serie. En goles también es parejo, con el Newcastle apenas arriba por 82 a 79.

En los cruces más recientes el Newcastle se impuso en dos de los últimos tres, aunque el Fulham ganó el más reciente de todos, 2-0 en mayo pasado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Fulham vs. Newcastle 2-0 Premier League 17/12/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 League Cup 25/10/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 Premier League 01/02/2025 Newcastle vs. Fulham 1-2 Premier League 21/09/2024 Fulham vs. Newcastle 3-1 Premier League 06/04/2024 Fulham vs. Newcastle 0-1 Premier League 27/01/2024 Fulham vs. Newcastle 0-2 FA Cup 16/12/2023 Newcastle vs. Fulham 3-0 Premier League 15/01/2023 Newcastle vs. Fulham 1-0 Premier League 01/10/2022 Fulham vs. Newcastle 1-4 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Tottenham Sábado 7 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Arsenal vs. Hull Sábado 7 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Nottingham Forest vs. Man City Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Fulham suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Newcastle suma 11 puntos en el torneo.