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Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham vs. Newcastle, Premier League
Fulham vs. Newcastle, Premier League

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llega con el envión que esperaba y eso hace más parejo el duelo de este sábado. La diferencia en la tabla es mínima y ambos necesitan cortar una racha floja.

Son equipos que pelean por meterse en la mitad alta de la tabla y no pueden permitirse otro traspié si quieren acercarse a los puestos europeos.

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La actualidad de ambos equipos

El Fulham llega golpeado tras caer como local ante el Palace y rescatar apenas un empate en su visita más reciente al Villa. Está 15° con 9 puntos en 9 partidos, una campaña que todavía no termina de despegar y que necesita un triunfo en casa para cortar la seguidilla de resultados irregulares.

El Newcastle no la pasa mejor: viene de perder dos seguidos contra el Everton, incluyendo una goleada 3-1 como visitante. Con 11 puntos y el puesto 13, el equipo tiene con qué pelear arriba pero necesita frenar la caída antes de que se transforme en una crisis de resultados.

El historial entre Fulham y Newcastle

El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Fulham: 25 triunfos contra 22 del Newcastle en 56 enfrentamientos, y 9 empates que confirman lo cerrado de la serie. En goles también es parejo, con el Newcastle apenas arriba por 82 a 79.

En los cruces más recientes el Newcastle se impuso en dos de los últimos tres, aunque el Fulham ganó el más reciente de todos, 2-0 en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Fulham vs. Newcastle2-0Premier League
17/12/2025Newcastle vs. Fulham2-1League Cup
25/10/2025Newcastle vs. Fulham2-1Premier League
01/02/2025Newcastle vs. Fulham1-2Premier League
21/09/2024Fulham vs. Newcastle3-1Premier League
06/04/2024Fulham vs. Newcastle0-1Premier League
27/01/2024Fulham vs. Newcastle0-2FA Cup
16/12/2023Newcastle vs. Fulham3-0Premier League
15/01/2023Newcastle vs. Fulham1-0Premier League
01/10/2022Fulham vs. Newcastle1-4Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Leeds vs. TottenhamSábado 7 de noviembre06:3009:3013:30
Arsenal vs. HullSábado 7 de noviembre09:0012:0016:00
Nottingham Forest vs. Man CitySábado 7 de noviembre11:3014:3018:30
Sunderland vs. ChelseaDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. LiverpoolDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Brighton vs. BrentfordDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Manchester United vs. Aston VillaDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Fulham suma 9 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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