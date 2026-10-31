Alineaciones de Aston Villa y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 2-1 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Fulham

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Alysson Edward Alysson. DT: Unai Emery.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Fulham

Aston Villa:

Modou Kéba Cissé (golpe)

Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

Fulham:

Emile Smith Rowe (golpe)

Ryan Sessegnon (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Aston Villa y Fulham: todo lo que hay que saber

Día: sábado 31 de octubre

sábado 31 de octubre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Villa Park

Villa Park Historial: 64 cruces — Aston Villa ganó 27, Fulham ganó 21 y empataron 16

64 cruces — Aston Villa ganó 27, Fulham ganó 21 y empataron 16 Último antecedente: 25/04/2026: Fulham 1-0 Aston Villa

25/04/2026: Fulham 1-0 Aston Villa Próximo partido de Aston Villa: vs. Manchester United, domingo 8 de noviembre

vs. Manchester United, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Fulham: vs. Newcastle, sábado 7 de noviembre