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Premier League

Alineaciones de Aston Villa y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa vs. Fulham, Premier League
Aston Villa vs. Fulham, Premier League

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 2-1 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Fulham

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Alysson Edward Alysson. DT: Unai Emery.

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Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Fulham

Aston Villa:

  • Modou Kéba Cissé (golpe)
  • Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

Fulham:

  • Emile Smith Rowe (golpe)
  • Ryan Sessegnon (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Aston Villa y Fulham: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Villa Park
  • Historial: 64 cruces — Aston Villa ganó 27, Fulham ganó 21 y empataron 16
  • Último antecedente: 25/04/2026: Fulham 1-0 Aston Villa
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Manchester United, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Fulham: vs. Newcastle, sábado 7 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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