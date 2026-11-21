Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea necesita reencontrarse con el triunfo en casa después de un traspié que le costó caro, mientras el Leeds llega con la confianza de haber sumado de visitante hace poco más de una semana.

Los locales quieren meterse en la pelea de arriba y no pueden permitirse otro tropiezo como el de la fecha pasada. Para el Leeds, en cambio, cada punto en Londres sería un golpe de autoridad que lo acerca a la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Chelsea viene de caer 0-1 como visitante ante el Sunderland, un resultado que cortó una racha positiva: antes había ganado 2-0 de local frente al Manchester United y había empatado 1-1 en su visita al Liverpool. Está quinto con 16 puntos en 10 partidos, en una zona que lo mantiene cerca de los puestos de arriba pero sin margen para relajarse.

El Leeds llega entonado tras ganarle 1-0 al Tottenham como local, un triunfo que le permitió cortar la mala racha de la fecha anterior, cuando cayó 0-2 ante el Bournemouth. Antes de eso había empatado sin goles con el Sunderland. Marcha noveno con 14 unidades en la misma cantidad de presentaciones, en una campaña irregular pero con margen para seguir escalando.

El historial entre Chelsea y Leeds

El historial entre ambos tiene casi un siglo de cruces: 92 enfrentamientos en total, con ligera ventaja para el Leeds, que ganó 38 contra 31 del Chelsea, además de 23 empates. En goles también manda el Leeds, 137 contra 119.

En los duelos más recientes el equipo londinense se impuso con claridad 6-3 en septiembre y también ganó 1-0 en abril, aunque en el medio hubo un empate 2-2 y una derrota 3-1 como visitante ante el Leeds en diciembre de 2025. La paridad se repite partido a partido, sin una tendencia clara en los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 Chelsea vs. Leeds 6-3 League Cup 26/04/2026 Chelsea vs. Leeds 1-0 FA Cup 10/02/2026 Chelsea vs. Leeds 2-2 Premier League 03/12/2025 Leeds vs. Chelsea 3-1 Premier League 28/02/2024 Chelsea vs. Leeds 3-2 FA Cup 04/03/2023 Chelsea vs. Leeds 1-0 Premier League 21/08/2022 Leeds vs. Chelsea 3-0 Premier League 11/05/2022 Leeds vs. Chelsea 0-3 Premier League 11/12/2021 Chelsea vs. Leeds 3-2 Premier League 13/03/2021 Leeds vs. Chelsea 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Man City vs. Fulham Sábado 21 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Tottenham vs. Ipswich Town Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Coventry vs. Crystal Palace Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Nottingham Forest Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Aston Villa vs. Sunderland Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Newcastle vs. Arsenal Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Hull vs. Brighton Domingo 22 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Liverpool vs. Manchester United Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Brentford vs. Everton Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Chelsea suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Leeds suma 14 puntos en el torneo.