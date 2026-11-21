Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea necesita reencontrarse con el triunfo en casa después de un traspié que le costó caro, mientras el Leeds llega con la confianza de haber sumado de visitante hace poco más de una semana.
Los locales quieren meterse en la pelea de arriba y no pueden permitirse otro tropiezo como el de la fecha pasada. Para el Leeds, en cambio, cada punto en Londres sería un golpe de autoridad que lo acerca a la mitad de tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea viene de caer 0-1 como visitante ante el Sunderland, un resultado que cortó una racha positiva: antes había ganado 2-0 de local frente al Manchester United y había empatado 1-1 en su visita al Liverpool. Está quinto con 16 puntos en 10 partidos, en una zona que lo mantiene cerca de los puestos de arriba pero sin margen para relajarse.
El Leeds llega entonado tras ganarle 1-0 al Tottenham como local, un triunfo que le permitió cortar la mala racha de la fecha anterior, cuando cayó 0-2 ante el Bournemouth. Antes de eso había empatado sin goles con el Sunderland. Marcha noveno con 14 unidades en la misma cantidad de presentaciones, en una campaña irregular pero con margen para seguir escalando.
El historial entre Chelsea y Leeds
El historial entre ambos tiene casi un siglo de cruces: 92 enfrentamientos en total, con ligera ventaja para el Leeds, que ganó 38 contra 31 del Chelsea, además de 23 empates. En goles también manda el Leeds, 137 contra 119.
En los duelos más recientes el equipo londinense se impuso con claridad 6-3 en septiembre y también ganó 1-0 en abril, aunque en el medio hubo un empate 2-2 y una derrota 3-1 como visitante ante el Leeds en diciembre de 2025. La paridad se repite partido a partido, sin una tendencia clara en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Chelsea vs. Leeds
|6-3
|League Cup
|26/04/2026
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
|10/02/2026
|Chelsea vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|03/12/2025
|Leeds vs. Chelsea
|3-1
|Premier League
|28/02/2024
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|FA Cup
|04/03/2023
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|Premier League
|21/08/2022
|Leeds vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|11/05/2022
|Leeds vs. Chelsea
|0-3
|Premier League
|11/12/2021
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|Premier League
|13/03/2021
|Leeds vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Fulham
|Sábado 21 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Crystal Palace
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Newcastle vs. Arsenal
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Chelsea suma 16 puntos en el torneo.
- Leeds suma 14 puntos en el torneo.