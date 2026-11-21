Aston Villa y Sunderland se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Villa Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Sunderland este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. El Aston Villa necesita cortar la irregularidad que lo tiene en la mitad de la tabla, mientras el Sunderland llega envalentonado tras un triunfo que lo saca, aunque sea por un rato, del fondo de la pelea.

Para los de Birmingham es una chance de acercarse a la zona europea sin perder más terreno. Para el Sunderland, en cambio, ganar en Villa Park sería un golpe de autoridad que cambiaría el humor de toda la temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa viene de un empate loco, 4-4 de visitante ante el Manchester United, después de haber caído goleado por Barcelona. No gana hace dos partidos y en su última presentación en casa tampoco pudo pasar del empate, 1-1 ante el Fulham. Está décimo con 13 puntos en diez fechas, una posición que no refleja del todo el potencial del plantel pero que tampoco invita a relajarse.

El Sunderland, en cambio, llega con el envión de haber vencido 1-0 al Chelsea como local, un resultado que le vino bien después de la caída europea ante el Dinamo Zagreb y de la derrota sufrida en campo del Coventry. Está 19°, con 8 unidades en diez juegos, y necesita sumar afuera para no quedar enganchado en la pelea más incómoda de la Premier League.

El historial entre Aston Villa y Sunderland

El historial entre ambos tiene 143 antecedentes y una clara ventaja para el Aston Villa, que ganó 63 veces por 43 del Sunderland, con 38 empates. En goles también manda el equipo de Birmingham, 229 contra 195.

En el enfrentamiento más reciente, en abril de este año, el Aston Villa se impuso 4-3. Antes de eso hubo un 1-1 y varios resultados que muestran que, pese a la diferencia histórica, los duelos entre estos dos no suelen ser para nada parejos en el marcador pero sí en la pelea.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Aston Villa vs. Sunderland 4-3 Premier League 21/09/2025 Sunderland vs. Aston Villa 1-1 Premier League 06/03/2018 Sunderland vs. Aston Villa 0-3 Championship 21/11/2017 Aston Villa vs. Sunderland 2-1 Championship 02/01/2016 Sunderland vs. Aston Villa 3-1 Premier League 29/08/2015 Aston Villa vs. Sunderland 2-2 Premier League 14/03/2015 Sunderland vs. Aston Villa 0-4 Premier League 28/12/2014 Aston Villa vs. Sunderland 0-0 Premier League 01/01/2014 Sunderland vs. Aston Villa 0-1 Premier League 30/11/2013 Aston Villa vs. Sunderland 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Man City vs. Fulham Sábado 21 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Tottenham vs. Ipswich Town Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Coventry vs. Crystal Palace Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Chelsea vs. Leeds Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Nottingham Forest Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Newcastle vs. Arsenal Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Hull vs. Brighton Domingo 22 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Liverpool vs. Manchester United Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Brentford vs. Everton Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Aston Villa y Sunderland se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Aston Villa suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Sunderland suma 8 puntos en el torneo.