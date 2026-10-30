Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Manchester United por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Hay partidos que llegan con una sola pregunta en el aire: quién está peor. El United se desangra en Old Trafford y en cualquier cancha, y el Chelsea aparece como el rival ideal para intentar frenar la caída.
Para el Chelsea es la chance de meterse de lleno en la pelea de arriba después de un tropiezo. Para el United es directamente una cuestión de supervivencia anímica antes de que la crisis se haga costumbre.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea no termina de encontrar regularidad: viene de rescatar un empate en Anfield pero antes había perdido en casa contra el Spurs, algo que en Stamford Bridge no cae nada bien. Quinto con 13 puntos en ocho fechas, tiene margen para meterse en zona de Champions si encadena un buen tramo, aunque la visita no es la más sencilla para relajarse.
El Manchester United atraviesa un momento durísimo. Cayó 0-3 de local ante el Bournemouth y días antes había sido goleado 4-1 en Italia frente al Como, un bache que lo tiene 16° con apenas 7 unidades en ocho partidos. La racha sin ganar empieza a pesar y cada semana que pasa sin reaccionar complica más el panorama en la tabla.
El historial entre Chelsea y Manchester United
El historial entre ambos es amplio y favorable al United, que se impuso en 73 de los 181 cruces por 55 del Chelsea, con 56 empates de por medio. En la diferencia de gol también manda el United, 285 contra 226.
Los duelos recientes vienen parejos: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido el último antecedente en Stamford Bridge con victoria visitante por 1-0. No hay una tendencia clara, apenas la costumbre de que estos partidos se definen por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Chelsea vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|20/09/2025
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|16/05/2025
|Chelsea vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|03/11/2024
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|04/04/2024
|Chelsea vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|06/12/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/05/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|4-1
|Premier League
|22/10/2022
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|28/04/2022
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|28/11/2021
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 06:30 hs
- Estados Unidos (ET): 08:30 hs
- Estados Unidos (PT): 05:30 hs
- Argentina: 09:30 hs
- Colombia: 07:30 hs
- Perú: 07:30 hs
- Chile: 09:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.