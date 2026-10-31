Alineaciones de Chelsea y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Manchester United

Chelsea (3-4-2-1): Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pedro Neto, Geovany Quenda, Jordan Henderson, Moises Caicedo, Cole Palmer, Pep Chavarria, Morgan Rogers. DT: Xabi Alonso.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

Bajas y ausentes de Chelsea y Manchester United

Chelsea:

Emiliano Martinez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Aaron Anselmino (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)

Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)

Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Manchester United:

Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Luke Shaw (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Benjamin Sesko (lesión; vuelve a principios de enero de 2027)

Marcus Rashford (lesión de cadera)

Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

La previa de Chelsea y Manchester United: todo lo que hay que saber

Día: sábado 31 de octubre

sábado 31 de octubre Hora: 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España

06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España Estadio: Estadio Stamford Bridge

Estadio Stamford Bridge Historial: 181 cruces — Chelsea ganó 55, Manchester United ganó 73 y empataron 56

181 cruces — Chelsea ganó 55, Manchester United ganó 73 y empataron 56 Último antecedente: 18/04/2026: Chelsea 0-1 Manchester United

18/04/2026: Chelsea 0-1 Manchester United Próximo partido de Chelsea: vs. Sunderland, domingo 8 de noviembre

vs. Sunderland, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Manchester United: vs. Aston Villa, domingo 8 de noviembre