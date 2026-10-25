Alineaciones de Manchester United y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de empatar 1-1 con Leeds y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Bournemouth

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Ayden Heaven, Harry Maguire, Diogo Dalot, Andrey Santos, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes. DT: Michael Carrick.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adam Smith, James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Manchester United y Bournemouth

Manchester United:

Tom Heaton (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)

Luke Shaw (golpe)

Kobbie Mainoo (golpe; vuelve en una semana)

Benjamin Sesko (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)

Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

Bournemouth:

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Eli Junior Kroupi (lesión en el pie)

Julian Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Alex Scott (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Veljko Milosavljevic (golpe)

La previa de Manchester United y Bournemouth: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Estadio Old Trafford

Estadio Old Trafford Historial: 19 cruces — Manchester United ganó 10, Bournemouth ganó 4 y empataron 5

19 cruces — Manchester United ganó 10, Bournemouth ganó 4 y empataron 5 Último antecedente: 20/03/2026: Bournemouth 2-2 Manchester United

20/03/2026: Bournemouth 2-2 Manchester United Próximo partido de Manchester United: vs. Chelsea, sábado 31 de octubre

vs. Chelsea, sábado 31 de octubre Próximo partido de Bournemouth: vs. Leeds, sábado 31 de octubre