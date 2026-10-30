AC Milan e Inter confirmaron la llegada de un nuevo estadio. San Siro se despide, pero no será el único en los próximos años.

Es oficial la desaparición del estadio de San Siro para los próximos años. Tanto Inter de Milán como AC Milan han confirmado la llegada de un nuevo feudo bajo el nombre de Generali Stadium. El estadio de la capital de Lombardía no será ni mucho menos el único gran templo del fútbol mundial que veremos pasar a mejor vida a lo largo de los próximos años.

Se espera que la nueva casa de Inter y Milan esté terminada para verano del año 2031. Hablamos de un proyecto que será construido junto al actual San Siro y que contaría con una capacidad para más de 70.000 espectadores. Supone el final de uno de los grandes problemas de ambos clubes teniendo en cuenta la infraestructura de un recinto de más de 80 años.

Pero no será ni mucho menos el único que dejaremos de disfrutar durante la próxima década. Manchester United ya anunció la construcción de su nuevo Old Trafford. Un estadio con capacidad para más de 100.000 espectadores y que pretende también modernizar las instalaciones de uno de los clubes más históricos del continente europeo. Se une a grandes proyectos de la última década en Inglaterra como Liverpool, Everton, Aston Villa y el que podría venir de la mano del Chelsea.

Hablar de Stamford Bridge es hablar de un dolor de cabeza para los blues. Desde hace 15 años buscan poder renovar un estadio ubicado en el oeste de Londres y donde la cercanía con los vecinos de la zona ni mucho menos ha hecho sencilla la planificación de una nueva casa. Diferentes reportes en Reino Unido hablan de la posibilidad de mudar el estadio del dos veces campeón de la UEFA Champions League a las afueras de Londres para tener como mínimo una capacidad de 60.000 espectadores por los 42.000 que en este momento tiene The Bridge.

Manchester United también se mudará de Old Trafford: GETTY

Italia también tiene otros proyectos ya confirmados. Podemos estar ante los últimos coletazos de disfrutar de la Roma en el Estadio Olímpico. La mudanza de la loba al nuevo estadio en el barrio de Pietralata se encuentra planificada para el año 2029. El hecho de que prácticamente todos los feudos del Calcio pertenezcan al gobierno acelera el deseo por tener canchas modernas y únicamente al servicio de los clubes.

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Varios cambios en España

Valencia acelera la construcción del Nou Mestalla. Un estadio que será propiedad únicamente del club y que podríamos ver abierto para el año 2027-2028. El proyecto estuvo paralizado durante varios años producto de la delicada situación económica del equipo. Se tratará de un feudo que se espera que pueda decir presente durante la próxima Copa del Mundo en el verano del año 2030.

Mestalla, uno de los mayores proyectos de nuevos estadios de LaLiga ahora mismo: GETTY

Otros conjuntos del fútbol español como Celta de Vigo, Real Zaragoza y Betis también aceleran las reformas en su estadio. Esto supondrá el final como lo conocemos de míticos feudos como La Romareda o el Benito Villamarín. Si bien alguno de estos proyectos mantendrán la ubicación de sus estadios, cambiarán completamente tanto las fachadas como los pasillos internos de estos. El fútbol internacional no solamente despedirá a un templo como San Siro durante la próxima década.

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