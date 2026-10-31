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Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Crystal Palace por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League
Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham necesita cortar la irregularidad que lo tiene incómodo en la tabla y una victoria en casa le vendría bien para despegar de la mitad baja. Crystal Palace, en cambio, llega con el envión de un triunfo que lo mete de nuevo en la pelea.

Ninguno de los dos está donde esperaba a esta altura del campeonato, así que los puntos pesan más de lo habitual. Para el local es una chance de achicar distancia con la zona alta antes de que la tabla se complique todavía más.

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La actualidad de ambos equipos

El Tottenham llega con una victoria fresca como visitante ante Chelsea, que le cortó la mala racha después del empate frente a Manchester United. Está 14° con 9 unidades en ocho fechas, un rendimiento que no se condice con lo que suele exigirse en el club y que explica por qué cada partido en casa se siente como una obligación.

Crystal Palace, por su parte, viene de ganarle como visitante a Fulham, resultado que le permitió levantar cabeza tras la derrota en casa contra Newcastle. Está 17° con 7 puntos, una ubicación incómoda que lo obliga a sumar lejos de su estadio si quiere empezar a escalar posiciones.

El historial entre Tottenham y Crystal Palace

El historial entre ambos es amplio, con 54 enfrentamientos y una ventaja clara para Tottenham, que ganó 30 veces por 12 de Crystal Palace y 12 empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 80 tantos a favor contra 45 del rival.

En los duelos más recientes, sin embargo, Crystal Palace se mostró competitivo: se llevó dos de los últimos tres, incluyendo un contundente 3-1 como visitante en marzo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/03/2026Tottenham vs. Crystal Palace1-3Premier League
28/12/2025Crystal Palace vs. Tottenham0-1Premier League
11/05/2025Tottenham vs. Crystal Palace0-2Premier League
27/10/2024Crystal Palace vs. Tottenham1-0Premier League
02/03/2024Tottenham vs. Crystal Palace3-1Premier League
27/10/2023Crystal Palace vs. Tottenham1-2Premier League
06/05/2023Tottenham vs. Crystal Palace1-0Premier League
04/01/2023Crystal Palace vs. Tottenham0-4Premier League
26/12/2021Tottenham vs. Crystal Palace3-0Premier League
11/09/2021Crystal Palace vs. Tottenham3-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 13:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 10:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Tottenham suma 9 puntos en el torneo.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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