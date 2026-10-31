Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Crystal Palace por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham necesita cortar la irregularidad que lo tiene incómodo en la tabla y una victoria en casa le vendría bien para despegar de la mitad baja. Crystal Palace, en cambio, llega con el envión de un triunfo que lo mete de nuevo en la pelea.
Ninguno de los dos está donde esperaba a esta altura del campeonato, así que los puntos pesan más de lo habitual. Para el local es una chance de achicar distancia con la zona alta antes de que la tabla se complique todavía más.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham llega con una victoria fresca como visitante ante Chelsea, que le cortó la mala racha después del empate frente a Manchester United. Está 14° con 9 unidades en ocho fechas, un rendimiento que no se condice con lo que suele exigirse en el club y que explica por qué cada partido en casa se siente como una obligación.
Crystal Palace, por su parte, viene de ganarle como visitante a Fulham, resultado que le permitió levantar cabeza tras la derrota en casa contra Newcastle. Está 17° con 7 puntos, una ubicación incómoda que lo obliga a sumar lejos de su estadio si quiere empezar a escalar posiciones.
El historial entre Tottenham y Crystal Palace
El historial entre ambos es amplio, con 54 enfrentamientos y una ventaja clara para Tottenham, que ganó 30 veces por 12 de Crystal Palace y 12 empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 80 tantos a favor contra 45 del rival.
En los duelos más recientes, sin embargo, Crystal Palace se mostró competitivo: se llevó dos de los últimos tres, incluyendo un contundente 3-1 como visitante en marzo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/03/2026
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-3
|Premier League
|28/12/2025
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|11/05/2025
|Tottenham vs. Crystal Palace
|0-2
|Premier League
|27/10/2024
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|02/03/2024
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-1
|Premier League
|27/10/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|06/05/2023
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|04/01/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|26/12/2021
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-0
|Premier League
|11/09/2021
|Crystal Palace vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 13:30 hs
- Estados Unidos (PT): 10:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chelsea vs. Manchester United
|Sábado 31 de octubre
|06:30
|09:30
|13:30
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Tottenham suma 9 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.