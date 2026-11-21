Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Coventry Building Society Arena, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Dos equipos que necesitan puntos con urgencia se cruzan en un duelo directo por salir del fondo de la tabla. Ninguno llega bien y eso puede hacer que el partido se abra más de lo esperado.

Para Coventry es una chance clara de cortar la mala racha ante un rival que está incluso peor en la tabla. Para Crystal Palace, que no gana hace varias fechas, el partido pinta como una final adelantada para empezar a despegar del descenso.

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer 1-3 de visitante ante Everton, un traspié que cortó el envión que había tomado con el triunfo 3-1 sobre Sunderland. Antes de eso había perdido con Fulham, así que la irregularidad es la marca de estos últimos partidos. Está 17° con 9 puntos en 10 fechas, una posición que no invita a relajarse.

Crystal Palace atraviesa un momento más complicado todavía. Viene de perder 1-3 como local frente a Liverpool, después de un empate 1-1 ante Hoffenheim y una derrota 0-2 como visitante contra Spurs. Es el último de la tabla con 7 unidades, y necesita revertir esa tendencia cuanto antes para no quedar descolgado de la pelea por la permanencia.

El historial entre Coventry y Crystal Palace

El historial entre ambos tiene 46 antecedentes, con ligera ventaja para Coventry: 21 victorias contra 12 de Crystal Palace y 13 empates. En goles también se impone el local de este sábado, con 63 contra 51.

Los últimos cruces, eso sí, muestran bastante paridad y partidos cerrados, con varios empates 1-1 y triunfos ajustados por la mínima diferencia. Hace tiempo que no se enfrentan, así que el contexto actual pesa más que la historia.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2012 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 16/08/2011 Crystal Palace vs. Coventry 2-1 Championship 12/02/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 Championship 08/01/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 FA Cup 13/11/2010 Crystal Palace vs. Coventry 2-0 Championship 20/02/2010 Crystal Palace vs. Coventry 0-1 Championship 21/11/2009 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 07/04/2009 Crystal Palace vs. Coventry 1-1 Championship 08/11/2008 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship 26/12/2007 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Man City vs. Fulham Sábado 21 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Tottenham vs. Ipswich Town Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Chelsea vs. Leeds Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Nottingham Forest Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Aston Villa vs. Sunderland Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Newcastle vs. Arsenal Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Hull vs. Brighton Domingo 22 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Liverpool vs. Manchester United Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Brentford vs. Everton Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Coventry suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.