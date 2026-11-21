Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Dos equipos que necesitan puntos con urgencia se cruzan en un duelo directo por salir del fondo de la tabla. Ninguno llega bien y eso puede hacer que el partido se abra más de lo esperado.
Para Coventry es una chance clara de cortar la mala racha ante un rival que está incluso peor en la tabla. Para Crystal Palace, que no gana hace varias fechas, el partido pinta como una final adelantada para empezar a despegar del descenso.
La actualidad de ambos equipos
Coventry llega golpeado tras caer 1-3 de visitante ante Everton, un traspié que cortó el envión que había tomado con el triunfo 3-1 sobre Sunderland. Antes de eso había perdido con Fulham, así que la irregularidad es la marca de estos últimos partidos. Está 17° con 9 puntos en 10 fechas, una posición que no invita a relajarse.
Crystal Palace atraviesa un momento más complicado todavía. Viene de perder 1-3 como local frente a Liverpool, después de un empate 1-1 ante Hoffenheim y una derrota 0-2 como visitante contra Spurs. Es el último de la tabla con 7 unidades, y necesita revertir esa tendencia cuanto antes para no quedar descolgado de la pelea por la permanencia.
El historial entre Coventry y Crystal Palace
El historial entre ambos tiene 46 antecedentes, con ligera ventaja para Coventry: 21 victorias contra 12 de Crystal Palace y 13 empates. En goles también se impone el local de este sábado, con 63 contra 51.
Los últimos cruces, eso sí, muestran bastante paridad y partidos cerrados, con varios empates 1-1 y triunfos ajustados por la mínima diferencia. Hace tiempo que no se enfrentan, así que el contexto actual pesa más que la historia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/03/2012
|Coventry vs. Crystal Palace
|1-1
|Championship
|16/08/2011
|Crystal Palace vs. Coventry
|2-1
|Championship
|12/02/2011
|Coventry vs. Crystal Palace
|2-1
|Championship
|08/01/2011
|Coventry vs. Crystal Palace
|2-1
|FA Cup
|13/11/2010
|Crystal Palace vs. Coventry
|2-0
|Championship
|20/02/2010
|Crystal Palace vs. Coventry
|0-1
|Championship
|21/11/2009
|Coventry vs. Crystal Palace
|1-1
|Championship
|07/04/2009
|Crystal Palace vs. Coventry
|1-1
|Championship
|08/11/2008
|Coventry vs. Crystal Palace
|0-2
|Championship
|26/12/2007
|Coventry vs. Crystal Palace
|0-2
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Fulham
|Sábado 21 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Chelsea vs. Leeds
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Newcastle vs. Arsenal
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.