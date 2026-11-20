Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City llega golpeado anímicamente tras un cierre de semana que no esperaba, y necesita reaccionar antes de que la pelea de arriba se le escape. Fulham, en cambio, visita el Etihad sin presión y con la tranquilidad de haber sumado de local el fin de semana pasado.
El equipo de Guardiola no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir metido en la discusión del título, mientras que para los de Craven Cottage cada punto afuera de casa pesa en la pelea por alejarse de la mitad baja de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de un traspié doloroso ante Forest por 3-1 que cortó cualquier racha positiva, aunque antes había mostrado reacción con un triunfo ajustado frente al Leipzig. La derrota previa contra Brighton en casa dejó en evidencia que el equipo no está tan sólido como en otras temporadas, y la tercera posición, con 21 puntos en 10 fechas, obliga a no regalar más terreno.
Fulham llega con la calma de quien no se juega nada urgente pero tampoco puede relajarse. Empató sin goles decisivos ante Newcastle y también igualó contra Villa, mostrando un equipo que compite pero le cuesta cerrar partidos. Está 15° con 10 unidades, una posición que lo mantiene lejos de los puestos de pelea y que lo obliga a sumar afuera si quiere despegarse de la parte baja.
El historial entre Man City y Fulham
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Man City, que ganó 39 de los 60 enfrentamientos, contra apenas 10 victorias de Fulham y 11 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 144 contra 73.
En los últimos cruces la tendencia no cambió. Man City goleó 5-1 y 4-1 en algunas de esas citas, y hasta en la única vez que el marcador se abrió para Fulham, en diciembre de 2025, terminó perdiendo 5-4 en un partidazo de ida y vuelta.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/02/2026
|Man City vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|02/12/2025
|Fulham vs. Man City
|4-5
|Premier League
|25/05/2025
|Fulham vs. Man City
|0-2
|Premier League
|05/10/2024
|Man City vs. Fulham
|3-2
|Premier League
|11/05/2024
|Fulham vs. Man City
|0-4
|Premier League
|02/09/2023
|Man City vs. Fulham
|5-1
|Premier League
|30/04/2023
|Fulham vs. Man City
|1-2
|Premier League
|05/11/2022
|Man City vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|05/02/2022
|Man City vs. Fulham
|4-1
|FA Cup
|13/03/2021
|Fulham vs. Man City
|0-3
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 06:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 09:30 hs
- Colombia: 07:30 hs
- Perú: 07:30 hs
- Chile: 09:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Crystal Palace
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Chelsea vs. Leeds
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Newcastle vs. Arsenal
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Man City suma 21 puntos en el torneo.
- Fulham suma 10 puntos en el torneo.