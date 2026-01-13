Vinicius y Mastantuono incluidos: los jugadores de que no se han despedido de Xabi Alonso tras su salida de Real Madrid

Xabi Alonso ha dejado de ser oficialmente el entrenador del Real Madrid. La derrota en la Supercopa de España frente a Barcelona le cuesta su puesto en pleno ecuador de la temporada. En plena oleada de reacciones, estos son todos los jugadores que todavía no se han manifestado en redes sociales alrededor de su salida. Destacan Franco Mastantuono y Vinicius.

Hasta la fecha, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Vinicius, Franco Mastantuono y Brahim son los futbolistas de la plantilla del Real Madrid que de momento no han dedicado mensajes a su ex entrenador en redes sociales. Todos los demás si han tenido tiempo para publicar diferentes historias en portales como Instagram o incluso publicaciones donde agradecieron al vasco por su tiempo en el estadio Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa es el nuevo mandamás de la plantilla.

Dicha ausencia de reacciones confirma en gran parte todos los rumores de los últimos meses. No hace ni mucho menos falta explicar el detrás de escena de la relación entre Vinicius y Xabi Alonso. Todo empezaba con su posible suplencia en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA frente a Paris Saint Germain que finalmente no se dio. Tras ello la relación quedó absolutamente rota y ni mucho menos se recuperó a pesar de las primeras victorias del equipo. El episodio del encuentro frente a Barcelona en el Santiago Bernabéu dinamitó todo.

Para muchos incluso no sorprende que todavía el argentino no se haya manifestado. Empezó siendo titular indiscutible del Real Madrid en una racha de 11 victorias en los primeros 12 partidos de la vigente temporada. Lentamente se quedó sin lugar en el primer equipo e incluso han existido diferentes rumores de quejas por parte de Franco tras haber perdido su lugar. El ambiente en el vestuario de la Casa Blanca del fútbol nunca fue el idóneo para iniciar un nuevo proyecto.

Vinicius y Mastantuono, de momento sin mensajes de despedida a Xabi Alonso: GETTY

También ni mucho menos debe sorprender lo de Bellingham si tenemos en cuenta todas las informaciones publicadas en los últimos meses. En esta se hablaba de un deseo voraz del cuerpo técnico de Xabi Alonso porque el británico ejerciese más como centrocampista que como delantero. Este, tras probar las mieles en la etapa de Carlo Ancelotti, ni mucho menos se veía tan lejos del arco contrario. Veremos si a lo largo de las próximas horas que llegan nuevos mensajes por parte de una serie de futbolistas que ni mucho menos terminaron de encajar de lleno con el ex entrenador del Leverkusen.

La reacción de Valdano al despido de Xabi Alonso

“Lo vi inestable desde el primer día. Nunca he sentido que tenía el apoyo del club y en Navidades cuando Florentino hizo aquel discurso en el que no nombró a Xabi la situación desde ese momento me pareció especialmente delicada, que Xabi estaba en una situación de inestabilidad, de incomodidad”, comentaba el ex entrenador y jugador de Real Madrid en el Movistar.

Entiende que por supuesto Xabi Alonso cometió errores. También que el ambiente generado alrededor de su llegada y la preparación del club para el arribo de un entrenador de estas características no fue el idóneo: “Tuvo muchas lesiones y el equipo carece de un estratega y todos sabemos la importancia que eso tiene. A veces un solo jugador puede provocar un funcionamiento mucho más armonioso y el Madrid ese jugador no lo tiene”.

Valdano señala que no solo Alonso se ha equivocado en esta crisis de Real Madrid: GETTY

“Xabi buscó distintas fórmulas, no podemos decir que no lo haya intentado, se encontró además con las dificultades de tener que jugar con muchos lesionados y eso marcó su trayectoria en el Real Madrid, a pesar de venir avalado por una trayectoria impecable al máximo nivel”, analizaba antes de comentar igualmente sobre el nuevo entrenador del Real Madrid hasta finales de la presente temporada.

Arbeloa tomará las riendas del equipo a la espera de lo que se decida en el mes de junio. Jorge Valdano no duda en sus reflexiones: “Conoce el club y lo conoce a fondo porque hace años que está dentro de la institución, conoce a Xabi, con lo que seguro que tiene sobreinformación sobre todo lo que ocurre en el primer equipo, de manera que ahora solo queda esperar cómo es capaz de armar un equipo competitivo y siendo protagonista en todas las competiciones, que es lo que se le pide al Real Madrid”.

