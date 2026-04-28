Enzo Fernández viajó a Madrid y los hinchas del Real Madrid le pidieron que deje Chelsea: “Te necesitamos”

El nombre de Enzo Fernández apunta a ser uno de los que más noticias genera a lo largo del verano. El argentino ha sido carne de rumores que le relacionan con el Real Madrid y el Manchester City. A lo largo de las últimas horas dijo presente en la capital española y los propios aficionados del conjunto merengue le pidieron ser el nuevo mandamás del mediocampo.

“Muchas gracias por la foto, te esperamos el año que viene… Al Madrid por favor, Enzo, te necesitamos”, fueron algunos de los mensajes que Enzo Fernández recibió mientras diferentes aficionados del conjunto blanco le pedían fotos. Todo esto en pleno centro de la capital española y en un viaje que el argentino realizó para ver el Mutua Madrid Open. Chelsea se encontraba informado de su desplazamiento.

No es ni mucho menos la primera vez que Enzo Fernández y el Real Madrid aparecen en la misma frase. Son varias las ocasiones donde, a lo largo de los últimos meses, se ha hablado del argentino como la pieza que podría solventar los problemas del centro del campo del conjunto blanco. Se espera un verano absolutamente movido en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde no solamente podría haber salidas de peso. Manchester City se ha sumado a los interesados por su futuro.

Recordemos que, además, Enzo Fernández fue sancionado por el Chelsea en las últimas semanas por declaraciones sobre la ciudad de Madrid. Habló de la capital española como una de sus ciudades favoritas en el mundo, en lo que fue entendido como un guiño absoluto al equipo merengue. Los Blues se juegan mucho en este final de temporada y a la espera de saber si contarán o no con el dinero de la Champions League de la próxima campaña.

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🇦🇷 Enzo Fernández, en Madrid para presenciar el MMOpen.



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Solo el tiempo dirá qué ocurre. Enzo Fernández tiene contrato hasta el año 2030 en un Chelsea que pagó más de 120 millones de euros al Benfica en su día. No tiene ninguna intención de desprenderse del jugador hasta el momento. Por lo pronto, y a la espera de novedades, en la capital española ya muchos le piden que sea el nuevo capitán de la médula del Real Madrid.

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Empiezan los movimientos de mercado en Real Madrid

Nico Paz volverá. El Como será notificado a finales de mes sobre cómo el conjunto merengue ejercerá la opción de recompra sobre el argentino. No se espera de momento el mismo escenario con un Víctor Muñoz que se encuentra vendido al 50% al Osasuna. Son algunos de los primeros movimientos de un verano que se apunta como largo en el equipo de la capital española. Se buscan también incorporaciones en el centro del campo e igualmente para una defensa llena de problemas en cuanto a lesiones se refiere.

Pensando en bajas, la realidad es que Franco Mastantuono tiene todas las papeletas para abandonar el Real Madrid en una cesión. David Alaba, Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Gonzalo García podrían seguirle en diferentes operaciones para liberar tanto masa salarial como margen en el mercado. Queda igualmente por resolver la situación contractual de un Vinícius que podría ser agente libre el próximo 1 de enero.

Datos claves

Enzo Fernández visitó la capital española para presenciar el torneo Mutua Madrid Open .

visitó la capital española para presenciar el torneo . El volante argentino tiene contrato vigente con el Chelsea hasta el año 2030 .

hasta el año . Real Madrid notificará a finales de mes la recompra de Nico Paz.