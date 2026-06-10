Vinícius Júnior toma una firme decisión en Real Madrid ante la inminente llegada de José Mourinho

El delantero que se prepara para defender a Brasil en el Mundial 2026, tomó una tajante decisión sobre su futuro en el Real Madrid.

Mientras disputa el Mundial 2026 como una de las grandes figuras de Brasil, el futuro de Vinícius Júnior sigue dando de qué hablar en Real Madrid. El delantero brasileño mantiene contrato hasta el 30 junio de 2027 en la Casa Blanca y, pese a que las conversaciones para una renovación están estancadas, el futbolista ya habría tomado una decisión respecto a su continuidad.

Según dio a conocer AS en España, Vini Jr. tiene definido permanecer en el conjunto merengue durante la temporada 2026-2027, independientemente de si logra o no un acuerdo para extender su vínculo. La postura del atacante transmite tranquilidad en el Bernabéu, especialmente en medio de las especulaciones que han rodeado su futuro durante los últimos meses.

Vini JR. buscará llevar a Brasil a su sexta estrella mundial (Getty Images).

La determinación del brasileño también cobra relevancia considerando los nombres que han comenzado a sonar para reforzar el ataque madridista. Futbolistas como Michael Olise y Julián Álvarez han sido vinculados al club, aunque Vinicius no tendría intención de abandonar la institución ni ceder protagonismo en el proyecto deportivo.

Además, el escenario coincide con el esperado regreso de José Mourinho al banquillo blanco trece años después de su salida. Con una nueva etapa en marcha, la continuidad de Vinicius aparece como un alivio para un club que sumó su segunda temporada sin levantar títulos.

En síntesis…

Decisión de Vini Jr.: Mientras disputa el Mundial, Vinicius Júnior ha decidido permanecer en el Real Madrid para la temporada 2026-2027.

Mientras disputa el Mundial, Vinicius Júnior ha decidido permanecer en el Real Madrid para la temporada 2026-2027. Tranquilidad y contexto: Esta postura, reportada por AS, da alivio al club tras rumores de su futuro y el estancamiento de su renovación de contrato, vigente hasta 2027.

Esta postura, reportada por AS, da alivio al club tras rumores de su futuro y el estancamiento de su renovación de contrato, vigente hasta 2027. Mourinho y refuerzos: La determinación del brasileño de no ceder protagonismo se da ante la inminente llegada de José Mourinho al banquillo y el interés en figuras como Michael Olise o Julián Álvarez.